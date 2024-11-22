Ливанская армия нанесла удары по центрам "Хезболлы" по производству оружия в Бейруте
Киев • УНН
ВВС Ливана нанесли третью серию ударов по командным центрам "Хезболлы" в районе Дахия в Бейруте. Атаки направлены на объекты по производству оружия, которые террористы разместили в гражданских районах.
Военно-воздушные силы Ливана провели третью серию ударов по командным центрам группировки "Хезболла" в южном районе Дахия, - ключевом оплоте "Хезболлы" в Бейруте. Об этом сообщает ЦАХАЛ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что боевики намеренно разместили свою инфраструктуру в этих гражданских районах, используя гражданское население Ливана в качестве живого щита.
Перед ударами были приняты многочисленные меры для уменьшения ущерба гражданскому населению, в частности путем предварительного сбора разведывательных данных, использования воздушного наблюдения и заблаговременного предупреждения гражданского населения в этом районе.
Сегодняшние удары были направлены на объекты террористической инфраструктуры "Хезболлы" и являются частью усилий ЦАХАЛа по ликвидации мощностей группировки по производству и хранению оружия. ЦАХАЛ и в дальнейшем будет продолжать действовать, чтобы ослабить способность "Хезболлы" реализовывать атаки на Израиль,
Напомним
Израильские военные провели масштабную операцию против террористических целей в Газе и Ливане. Уничтожены военные объекты, склады оружия и пусковые установки, ликвидированы десятки террористов.