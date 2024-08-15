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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США заявили о "многообещающем начале" переговоров по перемирию в Газе

США заявили о "многообещающем начале" переговоров по перемирию в Газе

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 14:41  •  6016 просмотра

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Белый дом сообщил о "многообещающем старте" переговоров в Катаре по прекращению огня в Газе. Однако, соглашение еще не достигнуто, впереди много работы для освобождения заложников и помощи гражданским.

Белый дом видит «обещающее начало» переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Впрочем, о немедленном завершении боевых действий и заключении соглашения, пока речь не идет.

Пишет УНН со ссылкой на Times of Israel и Barrons.

Детали

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности сообщил журналистам, что встреча в Катаре стала "многообещающим стартом". Но чиновник подчеркнул, что Соглашение о прекращении огня в секторе Газа в Дохе достигнуто не будет.

«Впереди еще много работы. Учитывая сложность сделки, мы не ожидаем, что сегодня мы завершим эти переговоры с соглашением», - сказал он.

Кирби отметил, что препятствия, которые остались, - преодолимы.

Нам нужно увидеть освобождение заложников, помощь палестинским гражданским в Газе, безопасность для Израиля и снижение напряженности в регионе, и мы должны увидеть эти вещи как можно скорее

- сказал Кирби.

Напомним,

Бывший президент США Трамп обсудил с премьером Израиля Нетаньяху ситуацию с заложниками и прекращение огня в Газе. Разговор состоялся накануне важного раунда переговоров в Дохе с участием США, Катара, Египта и Израиля.

УНН ранее сообщал, что лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа, с целью заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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