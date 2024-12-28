В Белом доме ошеломили количеством потерь в войсках КНДР на фронте в Украине

Северокорейские военные несут значительные потери на передовой в войне россии против Украины. За последнюю неделю в Курской области россии было убито или ранено тысячу их военных. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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По информации Reuters, такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби.

Отмечается, что эта цифра значительно превышает ту, которую ранее называли официальные лица США.

В своей речи представитель Белого дома описал наступление северокорейских военных, как "массовые атаки пехоты без поддержки".

Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры относятся к этим войскам как к расходному материалу, посылая их в безнадежные атаки против украинской обороны