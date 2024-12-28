В Белом доме ошеломили количеством потерь в войсках КНДР на фронте в Украине
Киев • УНН
По данным Джона Кирби, за неделю в Курской области погибла или ранена тысяча военных КНДР. Северокорейские солдаты совершают "массовые атаки пехоты без поддержки" и подвергаются "промывке мозгов".
Северокорейские военные несут значительные потери на передовой в войне россии против Украины. За последнюю неделю в Курской области россии было убито или ранено тысячу их военных. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации Reuters, такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби.
Отмечается, что эта цифра значительно превышает ту, которую ранее называли официальные лица США.
В своей речи представитель Белого дома описал наступление северокорейских военных, как "массовые атаки пехоты без поддержки".
Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры относятся к этим войскам как к расходному материалу, посылая их в безнадежные атаки против украинской обороны
Репортер телеканала NewsNation Келли Мейер на платформе Х прокомментировала выступление Джона Кирби.
Она добавила, что по словам Кирби, северокорейские солдаты прошли через глубокое "промывание мозгов". Некоторые из них покончили с собой, чтобы не сдаваться в плен украинской армии.
Напомним
Президент Украины сообщил о массовых потерях военных КНДР на фронте и их добивания собственными войсками. россия намеренно посылает корейцев в бои без защиты и препятствует их пленению.