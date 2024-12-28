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В Белом доме ошеломили количеством потерь в войсках КНДР на фронте в Украине

В Белом доме ошеломили количеством потерь в войсках КНДР на фронте в Украине

Киев  •  УНН

 • 295 просмотра

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По данным Джона Кирби, за неделю в Курской области погибла или ранена тысяча военных КНДР. Северокорейские солдаты совершают "массовые атаки пехоты без поддержки" и подвергаются "промывке мозгов".

Северокорейские военные несут значительные потери на передовой в войне россии против Украины. За последнюю неделю в Курской области россии было убито или ранено тысячу их военных. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации Reuters, такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби.

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Отмечается, что эта цифра значительно превышает ту, которую ранее называли официальные лица США.

В своей речи представитель Белого дома описал наступление северокорейских военных, как "массовые атаки пехоты без поддержки".

Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры относятся к этим войскам как к расходному материалу, посылая их в безнадежные атаки против украинской обороны

- сказал Джон Кирби.

Репортер телеканала NewsNation Келли Мейер на платформе Х прокомментировала выступление Джона Кирби.

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Она добавила, что по словам Кирби, северокорейские солдаты прошли через глубокое "промывание мозгов". Некоторые из них покончили с собой, чтобы не сдаваться в плен украинской армии.    

Напомним

Президент Украины сообщил о массовых потерях военных КНДР на фронте и их добивания собственными войсками. россия намеренно посылает корейцев в бои без защиты и препятствует их пленению.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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