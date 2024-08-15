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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США рассматривают предоставление Украине дальнобойных ракет JASSM для F-16 - Politico

США рассматривают предоставление Украине дальнобойных ракет JASSM для F-16 - Politico

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 16:37  •  9707 просмотра

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Администрация Байдена открыта к предоставлению Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM для F-16. Это даст ВСУ возможность запускать ракеты на расстояние более 320 км с истребителей.

Администрация президента США Джо Байдена "открыта" для предоставления Украине крылатых ракет дальнего радиуса  действия, что придаст украинским истребителям F-16 большей боевой мощи. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

В издании отмечают, что готовность Белого дома предоставить Украине ракеты класса "воздух-поверхность" появилась на фоне наземной операции ВСУ в Курской области РФ, которая продолжается уже вторую неделю.

 Окончательное решение об отправке ракеты еще не принято, но, по словам одного из чиновников администрации Байдена, они сейчас работают над сложными деталями.

Речь идет в частности о проверке передачи чувствительных технологий и обеспечении того, чтобы украинские самолеты могли запустить ракету весом 2400 фунтов (1 088 кг), которая несет боеголовку весом 1000 фунтов (453 кг).

Пентагон отказался комментировать, одобрил ли он передачу ракеты.

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Мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы удовлетворить потребности Украины в помощи по безопасности, однако мы не имеем никакой информации

- приводит Politico ответ спикера Пентагона Джеффа Юргенсена.

Отмечается, что дебаты вокруг JASSM и готовность администрации Байдена рассмотреть возможность ее передачи делают эту ракету последней в длинной линейке современного вооружения, которое когда-то считалось запрещенным для передачи Украине.

Также в Politico указывают, что такое решение приходится на последние месяцы пребывания на посту президента Джо Байдена, после чего уровень поддержки Украины со стороны США станет менее понятным.

Журналисты добавляют, что ракеты  воздушного базирования предоставят украинским военно-воздушным силам возможность запускать крылатые ракеты на расстоянии более 320 км с истребителя четвертого поколения.

По словам двух собеседников издания, Пентагон уже работает с Украиной над этими техническими вопросами.

Дополнение

Система JASSM, разработанная компанией Lockheed Martin и впервые введенная в эксплуатацию в начале 2000-х годов и была предоставлена лишь нескольким близким союзникам.

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По данным Пентагона, Lockheed Martin поставил более 4100 JASSM в различных конфигурациях ВВС США и союзникам, а новая производственная линия в Алабаме выпускает около 45 ракет ежемесячно, чтобы достичь целевого запаса в 7200 ракет.

В издании отмечают, что поставки JASSM дадут Киеву самое мощное и дальнобойное оружие в арсенале его военно-воздушных сил.

Справочно

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - это крылатая ракета авиационного базирования разработки и производства компании Lockheed Martin.

Ракеты семейства JASSM стоят на вооружении США и нескольких других стран блока НАТО и ближайших американских союзников.

Вес ее боевой части - 450 кг, дальность поражения базовой версии составляет 360 километров, а ER-версии - 980.

Напомним

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни предоставят Украине дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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