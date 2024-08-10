"Приблизят справедливый мир": Зеленский ожидает решений от партнеров по дальнобойному оружию

Украина ждет "сильных решений" от международных партнеров по применению дальнобойного оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Президент Украины поблагодарил партнеров Украины за новые пакеты военной поддержки, в частности США за объявленную недавно помощь на 125 миллионов долларов. Кроме того, президент намекнул, что Украина стремится получить разрешение на расширение зоны использования дальнобойного оружия.

Очень мы ожидаем решений по дальнобойности и от США, и от Великобритании и от Франции. Сильных решений, которые приблизят справедливый мир - заявил Зеленский.

К тому же глава государства поблагодарил страны, которые ввели новые санкции против России и "лиц, которые с ней связаны".

Напомним

В The Washington Post со ссылкой на советника Зеленского, который говорил на условиях анонимности заявили, что украинские чиновники обратились к США с просьбой разрешить использование ракет ATACMS для ударов по российским аэродромам.