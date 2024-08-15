рф перенаправляет в район Курска некоторые подразделения из регионов в Украине - Кирби

россия перенаправляет в район Курска некоторые подразделения из регионов в Украине или вблизи нее. Об этом сообщил советник по коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Я не могу с уверенностью сказать, сколько ушло, или еще может уйти, или какими будут их намерения, но мы начали наблюдать, как некоторые российские подразделения перенаправляются в район Курска", - сообщил Кирби.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании военной комендатуры на подконтрольной Украине территории Курской области. ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта, продвинувшись на 35 км и контролируя более 1000 кв. км территории рф.