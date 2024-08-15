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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 10:54  •  37117 просмотра

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Заход ВСУ на территорию рф нанес существенный удар по репутации путина и показал недееспособность российской власти. Это может повлиять на позиции Украины на предстоящем Саммите мира и отношение партнеров к "красным линиям" рф.

Заход Вооруженных сил Украины на территорию россии, а именно в курскую область, нанес существенный удар по репутации рф, а конкретно российского диктатора владимира путина. События в курской области несут внутриполитические последствия для россии, а также уже показали партнерам Украины, что никаких "красных линий", о которых говорит путин, не существует. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

Детали

Политическое последствие на сегодня заключается в том, что, во-первых - нанесен существенный удар по репутации рф, а конкретно путина, который говорит, что все под контролем, россия находится на "взлете" и готова завершать войну на выгодных для себя условиях. А тут оказывается, что речь может идти не только о завершении войны, но и они часть своей территории достаточно большую не контролируют. Это показало недееспособность российской властной вертикали, отсутствие какой-либо коммуникации на местном уровне и наличие существенных разногласий между регионами рф. Эти истории, которые мы сейчас видим, беженцев хотят переселять на территории временно оккупированной Украины, а их не очень хотят видеть на территории рф. Это также будет иметь какие-то далеко идущие последствия

- сказал Рейтерович.

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Он отмечает, что события в курской области станут сигналом партнерам Украины, что никаких "красных линий" фактически не существует.

"Угрозы россии - это только угрозы на бумаге, или где-то в публичной плоскости и никакого смысла в этих ограничениях, которые были наложены на Украину на использование западного оружия, на самом деле не существует. Еще одно следствие - сигнал странам, которые являются партнерами (россии - ред.) или странами, которые нейтрально относятся к российско-украинской войне, о том, что рассказы путина о полном контроле над ситуацией далеки от реальности. россия ничего не контролирует, по крайней мере в том формате, о которых она говорит", - добавил Рейтерович.

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Также, по его словам, события в курской области несут внутриполитическое последствие для россии.

"Я думаю, что какая-то часть экономической элиты после этих событий очень сильно задумалась над перспективами будущего, потому что им пообещали, что ситуация будет решена, война скоро закончится, но по факту получается по другому. Поэтому они либо впадут в дальнейшую депрессию, апатию, либо они собственно будут делать определенные шаги, чтобы способствовать завершению войны на любых условиях, чтобы она поскорее закончилась. Это явно будет идти вразрез с той позицией, которую занимает путин", - добавляет политолог.

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В сети появились сообщения, что ближайшее окружение требует путина покинуть пост президента, но Рейтерович отмечает, что об этом может идти речь.

"Это похоже на какую-то определенную конспирологию. В этом контексте какой-то прямой угрозы власти Путина на сегодня нет. Но то, что значительная часть его окружения точно разочаровалась в перспективах и том, что он обещает это факт. И это было заметно хорошо во время заседаний, где они сидели с каменными лицами. Я думаю их действия, их реакция, и желание работать на Россию существенно уменьшились. В этом контексте это очень такое значительное последствие, которое будет еще развиваться дальше в пространстве и времени. Мы только в начале. Поскольку не получится быстро вытеснить наши войска, которые создали там санитарную зону, то каждый день эти события будут бить по режиму Путина и по потенциалу политической, экономической элиты, которая может не сильно активно выполнять, что он будет говорить", - добавил политолог.

Кроме того, Рейтерович оценил влияние событий на территории рф на предстоящий Саммит мира.

"Могут повлиять в том плане, что Украина теперь будет иметь другие переговорные позиции, они несколько усилятся. Мы можем этим пользоваться. Как мы будем этим пользоваться пока сказать сложно. Надо посмотреть, как дальше оно будет идти", - резюмировал политолог.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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