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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поиск и уничтожение противника в Судже завершен - Сырский

Поиск и уничтожение противника в Судже завершен - Сырский

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 11:03  •  23814 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил о завершении операции в Судже и продвижении на 1-2 км на Курщине. Взяты в плен 100 российских военных, основные усилия врага сосредоточены на Донецком направлении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ достигли прогресса на Курщине и завершили в населенном пункте Суджа операции по поиску и нейтрализации вражеских сил.

Об этом он рассказал во время доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Группировки Сил обороны продолжают вести наступательные операции на территории Курской области. С начала суток войска на отдельных направлениях продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток взято в плен 100 военнослужащих противника

- сообщил Александр Сырский.

Он добавил, что основные усилия врага сосредотачиваются на Донецком и Покровском направлениях.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, согласно которому на Курщине есть продвижение на 1-2 км с начала суток и уже более 100 пленных российских военных, также Глава государства поручил усилить восточное направление.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
donetskДонецк
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