Поиск и уничтожение противника в Судже завершен - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ достигли прогресса на Курщине и завершили в населенном пункте Суджа операции по поиску и нейтрализации вражеских сил.

Об этом он рассказал во время доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Группировки Сил обороны продолжают вести наступательные операции на территории Курской области. С начала суток войска на отдельных направлениях продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток взято в плен 100 военнослужащих противника - сообщил Александр Сырский.

Он добавил, что основные усилия врага сосредотачиваются на Донецком и Покровском направлениях.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, согласно которому на Курщине есть продвижение на 1-2 км с начала суток и уже более 100 пленных российских военных, также Глава государства поручил усилить восточное направление.