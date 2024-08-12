ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в курской области - Сырский

Силы обороны Украины проводят наступательную операцию на территории рф. Сейчас ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в курской области. Об этом во время Ставки заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

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Господин президент Украины, продолжаем проведение наступательной операции на территории курской области. Сейчас под нашим контролем находится около 1 000 квадратных километров территории рф. Группировки войск выполняют поставленные задачи, бои идут по вой линии фронта. Ситуация находится под нашим контролем - рассказал Сырский.

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Украина впервые официально признала наступление ВСУ в курской области россии. В понедельник, 12 августа, президент Украины Владимир собрал Ставку Верховного Главнокомандующего.

Во время совещания руководство Украины обсудило ситуацию на фронте и наступательную операцию в Курской области

Напомним,

Временно исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов на совещании с президентом рф владимиром путиным заявил, что войска Украины якобы контролируют 28 населенных пунктов региона.