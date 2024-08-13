россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья

россия хочет переселить часть беженцев из курской области на оккупированные территории Запорожской области. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов, передает УНН.

Детали

Смирнов в частности заверил, что он уже договорился о размещении беженцев с Евгением Балицким, главой оккупационной администрации рф в Запорожской области.

Балицкий предложил использовать для этого (размещения беженцев - ред.) санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки. В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для людей в пункты временного размещения Запорожской области. Также в курскую область прибыли запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям здесь, на месте - заявил смирнов.

Напомним,

В великосолдатском районе курской области рф начали эвакуацию жителей. Это уже пятый район области, где проводится эвакуация, хотя он не граничит с Украиной.

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