россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья
Киев • УНН
РФ хочет переместить часть беженцев из Курской области на захваченные территории Запорожской области. Для этого планируют использовать санатории и пансионаты на побережье Азовского моря.
россия хочет переселить часть беженцев из курской области на оккупированные территории Запорожской области. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов, передает УНН.
Детали
Смирнов в частности заверил, что он уже договорился о размещении беженцев с Евгением Балицким, главой оккупационной администрации рф в Запорожской области.
Балицкий предложил использовать для этого (размещения беженцев - ред.) санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки. В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для людей в пункты временного размещения Запорожской области. Также в курскую область прибыли запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям здесь, на месте
Напомним,
В великосолдатском районе курской области рф начали эвакуацию жителей. Это уже пятый район области, где проводится эвакуация, хотя он не граничит с Украиной.
За тиждень ЗСУ просунулись у курській області більше, ніж війська рф в Україні за три місяці - ЗМІ13 августа 2024, 13:36 • 17606 просмотров