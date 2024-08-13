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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За неделю ВСУ продвинулись в курской области больше, чем войска рф в Украине за три месяца - СМИ

За неделю ВСУ продвинулись в курской области больше, чем войска рф в Украине за три месяца - СМИ

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 13:36  •  17606 просмотра

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За неделю ВСУ взяли под контроль около 1000 кв. км в Курской области РФ. Это в 1,7 раза больше территории, чем российские войска захватили в Украине за три месяца с мая по август.

За неделю с начала наступательной операции, Силы обороны в курской области взяли под контроль больше территорий, чем войска рф захватили в Украине за три месяца. Об этом пишет The Moscow Times, передает УНН.

Детали

Как заявил, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Вооруженные силы Украины заняли около 1000 кв. км в курской области. Если верить российским заявлениям о прорыве границы 6 августа, то на момент доклада Сырского операция длилась почти неделю.

В то же время The Moscow Times указывает на расчеты Паси Паройнена из финской компании по анализу открытых военных данных Black Bird Group. Он говорит, что по  российская армия с 3 мая по 2 августа оккупировала 592 кв. км Украины. 

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В основном она продвигается на востоке Украины в Донецкой области, уничтожая небольшие села и пытаясь захватить Покровск, где располагается крупный центр снабжения ВСУ, и расположенный на возвышенности Часов Яр, откуда открываются удобные пути для атаки на соседние города.

Кроме того, в мае войска рф вторглись в Харьковскую область, но их продвижение там было быстро остановлено.

Таким образом, за неделю в Курской области украинские подразделения заняли в 1,7 раза больше территории, чем российские - за три месяца в Украине

- пишет издание. 

Дополнение

Сейчас определить точную площадь подконтрольной ВСУ территории сложно, в частности из-за постоянных боев и перемещения войск. Однако в понедельник, исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов заявил президенту рф путину, что украинской армии удалось занять 28 населенных пунктов и 480 кв. км.

Напомним

В МИД Украины заявили, что Киев не заинтересован в том, чтобы забирать территорию курской области, а операция там проводится с целью защиты жизни украинцев, которых оттуда обстреливает рф

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
donetskДонецк
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