Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

Украинские партнеры отреагировали сдержанно и нейтрально на действия ВСУ во время наступления в курской области. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Мы видим публичные реакции партнеров. Мы видим то, что они нейтральны, сдержанны и в целом отражают понимание партнерами действий Украины - сказал Тихий, отвечая на вопрос, как партнеры отреагировали на операцию в курской области.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что Силы обороны Украины проводят наступательную операцию на территории рф. Сейчас ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в курской области.

Председатель оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер считает, что наступление на курскую область рф демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что путин может прекратить войну против Украины, если его беспокоит ситуация в курской области. Кирби подчеркнул, что заявления о координации Западом действий в Курске - это путинская пропаганда.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший Киев, поддержал решение Украины начать наступательную операцию в курской области рф.