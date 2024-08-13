Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД
Киев • УНН
Представитель МИД Украины сообщил о сдержанной реакции партнеров на операцию ВСУ в курской области рф. Украинские силы контролируют около 1000 кв. км территории, а западные партнеры выражают понимание действий Украины.
Украинские партнеры отреагировали сдержанно и нейтрально на действия ВСУ во время наступления в курской области. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.
Мы видим публичные реакции партнеров. Мы видим то, что они нейтральны, сдержанны и в целом отражают понимание партнерами действий Украины
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что Силы обороны Украины проводят наступательную операцию на территории рф. Сейчас ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в курской области.
Председатель оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер считает, что наступление на курскую область рф демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что путин может прекратить войну против Украины, если его беспокоит ситуация в курской области. Кирби подчеркнул, что заявления о координации Западом действий в Курске - это путинская пропаганда.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший Киев, поддержал решение Украины начать наступательную операцию в курской области рф.