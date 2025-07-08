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Председательство Дании в Совете ЕС: Евросоюз призывает Китай давить на россию для прекращения войны

Киев • УНН

 • 169 просмотра

Европейский Союз призывает Китай способствовать прекращению российской агрессии против Украины. Поддержка Китаем военных усилий россии негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем.

Председательство Дании в Совете ЕС: Евросоюз призывает Китай давить на россию для прекращения войны

Европейский Союз усиливает давление на Китай из-за его поддержки россии. ЕС призывает Пекин способствовать прекращению российской агрессии против Украины, заявила министр по европейским делам Дании Мари Бьярре, пишет УНН.

Детали

Мы принимаем председательство в решающее для Европы время, когда геополитический ландшафт кардинально меняется. Агрессивная война россии против Украины является прямой угрозой нашей собственной безопасности и фундаментальным вызовом для ЕС. Мы очень обеспокоены поддержкой Китаем военных усилий россии

 - заявила Бьярре.

Она подчеркнула, что Китай имеет особые обязательства в плане поддержания международного порядка, поскольку это государство является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Мы будем продолжать призывать Китай давить на россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну. Дипломатическая и материальная поддержка россии со стороны Китая негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем

 - заявила датский министр.

Также она подчеркнула, что война в Украине и снижение напряженности в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе будут темами для обсуждения во время саммита ЕС-Китай. Это мероприятие пройдет 24-25 июля в Пекине и Хэфэе и будет посвящено 50-летию дипломатических отношений между ЕС и КНР.

Европейский Союз и Китай остаются важными торговыми и экономическими партнерами. Наша торговля товарами и услугами составляет более 840 миллиардов евро. Объем инвестиций аналогичен: 185 миллиардов евро китайских инвестиций в ЕС и 184 миллиарда евро европейских инвестиций в Китай

- подчеркнула Бьярре.

Она также подчеркнула, что для развития отношений между Китаем и ЕС обе стороны должны искать конкретные решения, оставаясь при этом твердыми в отстаивании собственных интересов и принципов.

Дополнение

Европейский Союз рассматривает вопрос дальнейшей финансовой помощи Украине после 2026 года. Министр экономики Дании Стефани Лозе подтвердила, что этот вопрос будет приоритетным во время председательства Дании в Совете ЕС.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Пекин
Южно-Китайское море
Европейский Союз
Дания
Китай
Украина
Tesla
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