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Данське головування в Раді ЄС: Євросоюз закликає Китай тиснути на росію задля припинення війни

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Європейський Союз закликає Китай сприяти припиненню російської агресії проти України. Підтримка Китаєм військових зусиль Росії негативно впливає на відносини між ЄС та Китаєм.

Данське головування в Раді ЄС: Євросоюз закликає Китай тиснути на росію задля припинення війни

Європейський Союз посилює тиск на Китай через його підтримку росії. ЄС закликає Пекін сприяти припиненню російської агресії проти України, заявила міністерка європейських справ Данії Марі Б'ярре, пише УНН.

Деталі

Ми перебираємо на себе головування у вирішальний для Європи час, коли геополітичний ландшафт кардинально змінюється. Агресивна війна росії проти України є прямою загрозою нашій власній безпеці та фундаментальним викликом для ЄС. Ми дуже занепокоєні через підтримку Китаєм військових зусиль росії

 - заявила Б'ярре.

Вона наголосила, що Китай має особливі зобов’язання в плані підтримки міжнародного порядку, оскільки ця держава є постійним членом Ради Безпеки ООН.

Ми продовжуватимемо закликати Китай тиснути на росію, щоб вона припинила свою агресивну війну. Дипломатична та матеріальна підтримка росії з боку Китаю негативно впливає на відносини між ЄС та Китаєм

 - заявила данська міністерка.

Також вона наголосила, що війна в Україні та зниження напруги в Південнокитайському морі і Тайванській протоці будуть темами для обговорення під час саміту ЄС-Китай. Цей захід пройде 24-25 липня в Пекіні та Хефеї і буде присвячений 50-річчю дипломатичних відносин між ЄС та КНР.

Європейський Союз і Китай залишаються важливими торгівельними та економічними партнерами. Наша торгівля товарами та послугами становить понад 840 мільярдів євро. Обсяг інвестицій є аналогічним: 185 мільярдів євро китайських інвестицій в ЄС і 184 мільярди євро європейських інвестицій в Китай

- підкреслила Б'ярре.

Вона також наголосила, що для розвитку відносин між Китаєм та ЄС, обидві сторони повинні шукати конкретні рішення, залишаючись при цьому твердими у відстоюванні власних інтересів і принципів.

Доповнення

Європейський Союз розглядає питання подальшої фінансової допомоги Україні після 2026 року. Міністерка економіки Данії Стефані Лозе підтвердила, що це питання буде пріоритетним під час головування Данії в Раді ЄС.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Пекін
Південнокитайське море
Європейський Союз
Данія
Китай
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