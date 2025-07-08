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Країни ЄС обговорюють продовження фінансової допомоги Україні після 2026 року - міністр економіки Данії

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Європейський Союз розглядає питання подальшої фінансової допомоги Україні після 2026 року. Міністерка економіки Данії Стефані Лозе підтвердила, що це питання буде пріоритетним під час головування Данії в Раді ЄС.

Країни ЄС обговорюють продовження фінансової допомоги Україні після 2026 року - міністр економіки Данії

Європейський Союз обговорює питання подальшої фінансової допомоги для України в період після 2026 року. Країни-члени ЄС усвідомлюють необхідність такої допомоги на фоні продовження російської агресії, зазначила міністерка економіки Данії Стефані Лозе перед початком засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Брюсселі, пише УНН.

Деталі

Ми знаємо, що фінансування України буде до 2026 року, але ми також знаємо, що потрібно буде знайти фінансування на наступний період

– заявила Лозе.

Коментуючи неформальну вечерю очільників міністерств економіки та фінансів ЄС у понеділок напередодні засідання Ради ЄС, на якій обговорювалося питання фінансової допомоги України після 2026 року, Лозе заявила, що відбулася "дуже добра дискусія", під час якої сторони обговорювали можливості, за яких наша держава матиме змогу отримати все, що їй необхідно.

Вважаю, що наразі в рамках європейської родини існує сильна підтримка України

– зазначила Лозе.

Вона підкреслила, що під час піврічного головування Данії в Раді ЄС її країна триматиме питання допомоги України "на самій верхівці порядку денного" засідань міністрів країн у будь-якому форматі.

Міністерка також уточнила, що зараз йдеться про загальне обговорення можливих рішень та механізмів допомоги. Крім того, Лозе не стала коментувати висловлені під час неформальної вечері думки про використання заморожених російських активів в пакетах допомоги Україні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Маєю Рінікер. Швейцарія виділить 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову України та розглядає приєднання до коаліції з повернення українських дітей.

Велика Британія наклала санкції на двох росіян та одну юридичну особу за розробку хімічної зброї. Серед них заступник командувача військ радіологічного, хімічного і біологічного захисту зс рф та інститут, що постачає гранати з хімічною речовиною.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Швейцарія
Європейський Союз
Брюссель
Данія
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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