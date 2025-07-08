Страны ЕС обсуждают продление финансовой помощи Украине после 2026 года - министр экономики Дании

Европейский Союз обсуждает вопрос дальнейшей финансовой помощи для Украины в период после 2026 года. Страны-члены ЕС осознают необходимость такой помощи на фоне продолжения российской агрессии, отметила министр экономики Дании Стефани Лозе перед началом заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Мы знаем, что финансирование Украины будет до 2026 года, но мы также знаем, что нужно будет найти финансирование на следующий период – заявила Лозе.

Комментируя неформальный ужин глав министерств экономики и финансов ЕС в понедельник накануне заседания Совета ЕС, на котором обсуждался вопрос финансовой помощи Украине после 2026 года, Лозе заявила, что состоялась "очень хорошая дискуссия", во время которой стороны обсуждали возможности, при которых наше государство сможет получить все, что ему необходимо.

Считаю, что сейчас в рамках европейской семьи существует сильная поддержка Украины – отметила Лозе.

Она подчеркнула, что во время полугодового председательства Дании в Совете ЕС ее страна будет держать вопрос помощи Украине "на самой верхушке повестки дня" заседаний министров стран в любом формате.

Министр также уточнила, что сейчас речь идет об общем обсуждении возможных решений и механизмов помощи. Кроме того, Лозе не стала комментировать высказанные во время неформального ужина мнения об использовании замороженных российских активов в пакетах помощи Украине.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Национального совета Федерального собрания Швейцарии Майей Риникер. Швейцария выделит 5 миллиардов швейцарских франков на восстановление Украины и рассматривает присоединение к коалиции по возвращению украинских детей.

Великобритания наложила санкции на двух россиян и одно юридическое лицо за разработку химического оружия. Среди них заместитель командующего войсками радиологической, химической и биологической защиты вс рф и институт, поставляющий гранаты с химическим веществом.