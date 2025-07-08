Страны ЕС обсуждают продление финансовой помощи Украине после 2026 года - министр экономики Дании

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине
05:38 • 7646 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине
03:46 • 44882 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 83177 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 95518 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 123396 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 124117 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 116558 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 223714 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 69375 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 85498 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4.5м/с
43%
744мм
Популярные новости
Израиль готовится к новым военным действиям против Ирана и ожидает, что Трамп даст «зеленый свет» — Axios7 июля, 23:19 • 19513 просмотра
Непогода меняет график движения поездов: в Укрзализныце рассказали, какие рейсы задержатся8 июля, 00:39 • 35557 просмотра
Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата8 июля, 02:39 • 27002 просмотра
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля04:05 • 29967 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать07:20 • 11308 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 113863 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 102537 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 125152 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 130638 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 223714 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Словакия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 112733 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 301839 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 141606 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 258462 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 280699 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Тесла Модель Y
Беспилотный летательный аппарат
Х-101

Страны ЕС обсуждают продление финансовой помощи Украине после 2026 года - министр экономики Дании

Киев • УНН

 • 213 просмотра

Европейский Союз рассматривает вопрос дальнейшей финансовой помощи Украине после 2026 года. Министр экономики Дании Стефани Лозе подтвердила, что этот вопрос будет приоритетным во время председательства Дании в Совете ЕС.

Страны ЕС обсуждают продление финансовой помощи Украине после 2026 года - министр экономики Дании

Европейский Союз обсуждает вопрос дальнейшей финансовой помощи для Украины в период после 2026 года. Страны-члены ЕС осознают необходимость такой помощи на фоне продолжения российской агрессии, отметила министр экономики Дании Стефани Лозе перед началом заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Мы знаем, что финансирование Украины будет до 2026 года, но мы также знаем, что нужно будет найти финансирование на следующий период

– заявила Лозе.

Комментируя неформальный ужин глав министерств экономики и финансов ЕС в понедельник накануне заседания Совета ЕС, на котором обсуждался вопрос финансовой помощи Украине после 2026 года, Лозе заявила, что состоялась "очень хорошая дискуссия", во время которой стороны обсуждали возможности, при которых наше государство сможет получить все, что ему необходимо.

Считаю, что сейчас в рамках европейской семьи существует сильная поддержка Украины

– отметила Лозе.

Она подчеркнула, что во время полугодового председательства Дании в Совете ЕС ее страна будет держать вопрос помощи Украине "на самой верхушке повестки дня" заседаний министров стран в любом формате.

Министр также уточнила, что сейчас речь идет об общем обсуждении возможных решений и механизмов помощи. Кроме того, Лозе не стала комментировать высказанные во время неформального ужина мнения об использовании замороженных российских активов в пакетах помощи Украине.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Национального совета Федерального собрания Швейцарии Майей Риникер. Швейцария выделит 5 миллиардов швейцарских франков на восстановление Украины и рассматривает присоединение к коалиции по возвращению украинских детей.

Великобритания наложила санкции на двух россиян и одно юридическое лицо за разработку химического оружия. Среди них заместитель командующего войсками радиологической, химической и биологической защиты вс рф и институт, поставляющий гранаты с химическим веществом.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Швейцария
Европейский Союз
Брюссель
Дания
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9