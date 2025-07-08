Тропический шторм "Данас" приближается к Китаю после смертоносного удара по Тайваню

Тропический шторм "Данас" направлялся к восточному побережью Китая во вторник утром, провинция Чжэцзян готовится к его выходу на сушу после того, как шторм пронесся по Тайваню с рекордными ветрами и ливнями, в результате чего погибли два человека и более 600 получили ранения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Прогнозируется, что скорость ветра "Данас" в центре составит около 80 км/ч, и он резко повернет влево, двигаясь на северо-запад через Южно-Китайское море, прежде чем ударить по портовому городу Тайчжоу, что побуждает местные морские власти приостановить пассажирские перевозки и отменить более 100 рейсов.

Власти провинции Чжэцзян выпустили предупреждение о внезапном наводнении во вторник утром, а синоптики ожидают, что от 100 до 250 миллиметров осадков выпадут на участке протяженностью 650 км от Фучжоу, столицы соседней провинции Чжэцзяна.

Ожидается, что после того, как ураган пронесется по Чжэцзяну, он двинется в провинцию Цзянси, чьи холмы и горы делают ее особенно уязвимой для катастрофических наводнений.

Дополнение

Китай, вторая по величине экономика мира, сталкивается с растущими угрозами от экстремальных погодных условий, которые метеорологи связывают с изменением климата. Риски, которые ежегодно могут уничтожить коммерческую деятельность на десятки миллиардов долларов, на фоне того, как города затапливаются, судоходство останавливается, а пахотные земли смываются.