Тропический шторм "Данас" приближается к Китаю после смертоносного удара по Тайваню

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине
05:38 • 2501 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине
03:46 • 26965 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 66170 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 79835 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 109171 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 116579 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 111556 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 208519 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 68752 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 85321 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
87%
744мм
Популярные новости
Трамп вводит новые импортные пошлины для ряда стран с 1 августа: кто попал в список7 июля, 21:39 • 54845 просмотра
Израиль готовится к новым военным действиям против Ирана и ожидает, что Трамп даст «зеленый свет» — Axios7 июля, 23:19 • 4673 просмотра
Непогода меняет график движения поездов: в Укрзализныце рассказали, какие рейсы задержатся8 июля, 00:39 • 20339 просмотра
Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата02:39 • 11497 просмотра
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля04:05 • 14148 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 98174 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 87102 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 110180 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 115970 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 208523 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ольга Стефанишина
Рустем Умеров
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Львов
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 104819 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 294282 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 134719 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 252023 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 274661 просмотра
Актуальное
Северный поток — 2
Truth Social
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Сухой Су-27

Тропический шторм "Данас" приближается к Китаю после смертоносного удара по Тайваню

Киев • УНН

 • 477 просмотра

Тропический шторм «Данас» направляется к восточному побережью Китая, провинция Чжэцзян готовится к его выходу на сушу. Шторм уже пронесся по Тайваню, став причиной гибели двух человек и ранения более 600.

Тропический шторм "Данас" приближается к Китаю после смертоносного удара по Тайваню

Тропический шторм "Данас" направлялся к восточному побережью Китая во вторник утром, провинция Чжэцзян готовится к его выходу на сушу после того, как шторм пронесся по Тайваню с рекордными ветрами и ливнями, в результате чего погибли два человека и более 600 получили ранения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Прогнозируется, что скорость ветра "Данас" в центре составит около 80 км/ч, и он резко повернет влево, двигаясь на северо-запад через Южно-Китайское море, прежде чем ударить по портовому городу Тайчжоу, что побуждает местные морские власти приостановить пассажирские перевозки и отменить более 100 рейсов.

Власти провинции Чжэцзян выпустили предупреждение о внезапном наводнении во вторник утром, а синоптики ожидают, что от 100 до 250 миллиметров осадков выпадут на участке протяженностью 650 км от Фучжоу, столицы соседней провинции Чжэцзяна.

Ожидается, что после того, как ураган пронесется по Чжэцзяну, он двинется в провинцию Цзянси, чьи холмы и горы делают ее особенно уязвимой для катастрофических наводнений.

Дополнение

Китай, вторая по величине экономика мира, сталкивается с растущими угрозами от экстремальных погодных условий, которые метеорологи связывают с изменением климата. Риски, которые ежегодно могут уничтожить коммерческую деятельность на десятки миллиардов долларов, на фоне того, как города затапливаются, судоходство останавливается, а пахотные земли смываются.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Южно-Китайское море
Тайвань
Китай
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9