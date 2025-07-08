Тропічний шторм "Данас" наближається до Китаю після смертоносного удару по Тайваню

Тропічний шторм "Данас" прямував до східного узбережжя Китаю у вівторок вранці, провінція Чжецзян готується до його виходу на сушу після того, як шторм пронісся Тайванем з рекордними вітрами і зливами, внаслідок чого загинуло двоє людей і понад 600 отримали поранення, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Прогнозується, що швидкість вітру "Данас" у центрі становитиме близько 80 км/год, і він різко поверне вліво, рухаючись на північний захід через Південно-Китайське море, перш ніж ударити по портовому місту Тайчжоу, що спонукає місцеву морську владу призупинити пасажирські перевезення та скасувати понад 100 рейсів.

Влада провінції Чжецзян випустила попередження про раптову повінь у вівторок вранці, а синоптики очікують, що від 100 до 250 міліметрів опадів випадуть на ділянці протяжністю 650 км від Фучжоу, столиці сусідньої провінції Чжецзяна.

Очікується, що після того, як ураган пронесеться Чжецзяном, він рушить у провінцію Цзянсі, чиї пагорби і гори роблять її особливо вразливою для катастрофічних повеней.

Доповнення

Китай, друга за величиною економіка світу, стикається зі зростаючими загрозами від екстремальних погодних умов, які метеорологи пов'язують із зміною клімату. Ризики, які щороку можуть знищити комерційну діяльність на десятки мільярдів доларів, на тлі того, як міста затоплюються, судноплавство зупиняється, а орні землі змиваються.