Лидер Тибета опасается усиления влияния Китая, поскольку США втянуты в войну с Ираном

Глава тибетского правительства в изгнании Пенпа Церинг заявил, что его администрация внимательно следит за тем, не даст ли эскалация войны в Иране Китаю возможность укрепить свои интересы на Гималайском плато и в других региональных конфликтных зонах, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Пенпа Церинг, избранный лидер Центральной администрации Тибета, заявил, что наблюдатели оценивают, может ли конфликт ослабить внимание США к Азии и придать смелости Китаю в отношении Тайваня и спорного Южно-Китайского моря. Тибет, добавил он, остается еще одной критически важной границей, которая десятилетиями сталкивалась с милитаризацией со стороны Китая.

"Мы следим за всем и рассматриваем возможные возможности и политические вызовы, которые могут помешать нам выжить с точки зрения Тибета", - сказал Церинг из своего офиса на севере Индии в пятницу.

Китай взял под контроль Тибет после того, как коммунистические войска вошли в регион в 1950 году. После неудачного восстания 1959 года 14-й Далай-лама бежал в Дхарамсалу, где администрация в изгнании функционирует уже более шести десятилетий. Церинг, который вступил в должность в 2021 году, тесно сотрудничает с Далай-ламой и возглавляет правительство, которое в значительной степени зависит от дипломатической и финансовой поддержки США.

Церинг высоко оценил поддержку президента США Дональда Трампа во время его первого срока и назначение Райли Барнса специальным координатором по вопросам Тибета после возвращения на должность. Однако Сикьонг - тибетское слово, означающее "политический лидер" - дал понять, что он еще не разговаривал с назначенным чиновником или с государственным секретарем США Марко Рубио, который был его верным союзником в Сенате.

Трамп мало говорил о Тибете с момента своего возвращения на пост президента в прошлом году, хотя Пекин осудил Вашингтон после того, как Рубио публично поздравил Далай-ламу с днем ​​рождения. Церинг заявил в прошлом году, что сокращение бизнес-отношений с Китаем - единственный способ поставить страну на "колени", и приветствовал жесткие экономические меры Трампа против Пекина.

Церинг также посетовал на сокращение американской помощи в прошлом году, что, по его словам, подорвало работу его администрации даже после частичного восстановления финансирования. На фоне того, как встреча Трампа с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине запланирована на ближайшие несколько недель, он дал понять, что не ожидает, что вопрос о Тибете будет поднят.

Дональд Трамп посетит Китай в апреле для встречи с Си Цзиньпином

"Пока что президент Трамп ни разу не затронул тему Тибета, - сказал Церинг. - Я никогда не слышал, чтобы он произносил слово Тибет, но, конечно, многие говорят о том, что администрация президента не заботится о правах человека".

"Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке и как обе страны будут оценивать возможности достижения поставленных целей", - сказал он.

В июле 2024 года бывший президент США Джо Байден подписал двухпартийный закон "О решении проблем Тибета", который призывал Пекин возобновить диалог с представителями Тибета и поручал американским чиновникам противодействовать тому, что Вашингтон называет китайской дезинформацией об истории и управлении Тибетом. Китай осудил этот закон, заявив, что он "грубо вмешивается во внутренние дела Китая".

Пекин считает Тибет неотъемлемой частью Китая и называет Далай-ламу и его сторонников сепаратистами. Однако духовный лидер заявил, что он не стремится к независимости, а к "подлинной автономии" Тибета в пределах Китая в соответствии с тем, что он называет "подходом среднего пути". Китайские чиновники неоднократно критиковали иностранные правительства за встречи с ним или взаимодействие с администрацией в изгнании.

Вопрос преемственности остается еще одним деликатным вопросом. Пекин заявил, что в соответствии с китайским законодательством он имеет право утверждать будущего преемника Далай-ламы, тогда как сам 90-летний Далай-лама заявил, что любое перерождение будет определяться в соответствии с буддийской традицией Тибета, что порождает вероятность появления конкурирующих претендентов и возобновления дипломатического трения, пишет издание.

Си Цзиньпин совершил второй визит в Тибет: что известно о цели поездки