Лідер Тибету побоюється посилення впливу Китаю, оскільки США втягнуті у війну з Іраном

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Уряд Тибету у вигнанні стежить за ризиками ескалації в Ірані. Пенпа Церінг вважає, що це може відволікти увагу США та дати Китаю перевагу в регіоні.

Глава тибетського уряду у вигнанні Пенпа Церінг заявив, що його адміністрація уважно стежить за тим, чи не дасть ескалація війни в Ірані Китаю можливість зміцнити свої інтереси на Гімалайському плато та в інших регіональних конфліктних зонах, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Пенпа Церінг, обраний лідер Центральної адміністрації Тибету, заявив, що спостерігачі оцінюють, чи може конфлікт послабити увагу США до Азії і надати сміливості Китаю щодо Тайваню і спірного Південно-Китайського моря. Тибет, додав він, залишається ще одним критично важливим кордоном, який десятиліттями стикався з мілітаризацією з боку Китаю.

"Ми стежимо за всім і розглядаємо можливі можливості та політичні виклики, які можуть завадити нам вижити з точки зору Тибету", - сказав Церінг зі свого офісу на півночі Індії в п'ятницю.

Китай узяв під контроль Тибет після того, як комуністичні війська увійшли до регіону у 1950 році. Після невдалого повстання 1959 року 14-й Далай-лама утік у Дхарамшалу, де адміністрація у вигнанні функціонує вже понад шість десятиліть. Церінг, який обійняв посаду в 2021 році, тісно співпрацює з Далай-ламою і очолює уряд, який значною мірою залежить від дипломатичної та фінансової підтримки США.

Церінг високо оцінив підтримку президента США Дональда Трампа під час його першого терміну та призначення Райлі Барнса спеціальним координатором з питань Тибету після повернення на посаду. Однак Сікьонг - тибетське слово, що означає "політичний лідер" - дав зрозуміти, що він ще не розмовляв з призначеним чиновником або з державним секретарем США Марко Рубіо, який був його вірним союзником у Сенаті.

Трамп мало говорив про Тибет з моменту свого повернення на посаду президента минулого року, хоча Пекін засудив Вашингтон після того, як Рубіо публічно привітав Далай-ламу з днем ​​народження. Церінг заявив минулого року, що скорочення бізнес-відносин із Китаєм - єдиний спосіб поставити країну на "коліна", і привітав жорсткі економічні заходи Трампа проти Пекіна.

Церінг також нарікав на скорочення американської допомоги минулого року, що, за його словами, підірвало роботу його адміністрації навіть після часткового відновлення фінансування. На тлі того, як зустріч Трампа з главою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні запланована на найближчі кілька тижнів, він дав зрозуміти, що не очікує, що питання про Тибет буде порушено.

"Поки що президент Трамп жодного разу не торкнувся теми Тибету, - сказав Церінг. - Я ніколи не чув, щоб він вимовляв слово Тибет, але, звичайно, багато говорять про те, що адміністрація президента не дбає про права людини".

"Багато чого залежатиме від того, як розвиватимуться події на Близькому Сході і як обидві країни оцінюватимуть можливості досягнення поставлених цілей", - сказав він.

У липні 2024 року колишній президент США Джо Байден підписав двопартійний закон "Про вирішення проблем Тибету", який закликав Пекін відновити діалог з представниками Тибету та доручав американським чиновникам протидіяти тому, що Вашингтон називає китайською дезінформацією про історію та управління Тибетом. Китай засудив цей закон, заявивши, що він "грубо втручається у внутрішні справи Китаю".

Пекін вважає Тибет невід'ємною частиною Китаю та називає Далай-ламу та його прихильників сепаратистами. Однак духовний лідер заявив, що він не прагне незалежності, а "справжньої автономії" Тибету в межах Китаю відповідно до того, що він називає "підходом середнього шляху". Китайські чиновники неодноразово критикували іноземні уряди за зустрічі з ним чи взаємодію з адміністрацією у вигнанні.

Питання наступності залишається ще одним делікатним питанням. Пекін заявив, що відповідно до китайського законодавства він має право затверджувати майбутнього наступника Далай-лами, тоді як сам 90-річний Далай-лам заявив, що будь-яке переродження визначатиметься відповідно до буддійської традиції Тибету, що породжує ймовірність появи конкуруючих претендентів і відновлення дипломатичного тертя, пише видання.

Юлія Шрамко

