Дональд Трамп відвідає Китай у квітні для зустрічі із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп готується до масштабного візиту до Пекіна у перший тиждень квітня 2026 року. Головною метою саміту є обговорення нової торговельної угоди, ситуації навколо Тайваню та координація позицій щодо війни росії проти України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Зустріч американського лідера з Сі Цзіньпіном має на меті знизити напруженість, яка загострилася через тарифні протистояння та технологічні обмеження.

Це прокладе шлях для американських та китайських компаній до укладання нових угод

Очікується, що Трамп зосередиться на підтримці американських фермерів, зокрема на збільшенні закупівель сої Китаєм, та на питанні боротьби з експортом прекурсорів фентанілу.

Окремим пунктом переговорів стане військова безпека в Тихоокеанському регіоні. Пекін уже висловив застереження, що продаж зброї Тайваню може ускладнити хід зустрічі, проте Вашингтон наполягає на праві захищати своїх союзників.

Сі запросив мене відвідати Пекіні у квітні, і я прийняв це запрошення. У відповідь він стане моїм гостем із державним візитом до США пізніше цього року