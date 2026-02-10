$43.050.09
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Дональд Трамп відвідає Китай у квітні для зустрічі із Сі Цзіньпіном

Київ • УНН

Президент США Дональд Трамп відвідає Пекін у перший тиждень квітня 2026 року для обговорення нової торговельної угоди, ситуації навколо Тайваню та координації позицій щодо війни росії проти України. Зустріч має на меті знизити напруженість між країнами.

Дональд Трамп відвідає Китай у квітні для зустрічі із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп готується до масштабного візиту до Пекіна у перший тиждень квітня 2026 року. Головною метою саміту є обговорення нової торговельної угоди, ситуації навколо Тайваню та координація позицій щодо війни росії проти України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зустріч американського лідера з Сі Цзіньпіном має на меті знизити напруженість, яка загострилася через тарифні протистояння та технологічні обмеження.

Це прокладе шлях для американських та китайських компаній до укладання нових угод

– повідомляють джерела, близькі до підготовки візиту.

Очікується, що Трамп зосередиться на підтримці американських фермерів, зокрема на збільшенні закупівель сої Китаєм, та на питанні боротьби з експортом прекурсорів фентанілу.

Окремим пунктом переговорів стане військова безпека в Тихоокеанському регіоні. Пекін уже висловив застереження, що продаж зброї Тайваню може ускладнити хід зустрічі, проте Вашингтон наполягає на праві захищати своїх союзників.

Сі запросив мене відвідати Пекіні у квітні, і я прийняв це запрошення. У відповідь він стане моїм гостем із державним візитом до США пізніше цього року

– заявив Трамп у соцмережах після телефонної розмови з китайським колегою.

Степан Гафтко

