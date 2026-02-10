Дональд Трамп посетит Китай в апреле для встречи с Си Цзиньпином

$43.050.09
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
20:00 • 7604 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 9976 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 10484 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 11453 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 13701 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 15787 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 26966 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 43485 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 42570 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Популярные новости
Италия установила рекорд по количеству медалей за день на Олимпиаде-2026: сколько наград взяли хозяева Игр9 февраля, 14:48 • 6986 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 17646 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 11025 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 10248 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 6628 просмотра
публикации
УНН Lite
Дональд Трамп посетит Китай в апреле для встречи с Си Цзиньпином

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Президент США Дональд Трамп посетит Пекин в первую неделю апреля 2026 года для обсуждения нового торгового соглашения, ситуации вокруг Тайваня и координации позиций по войне России против Украины. Встреча имеет целью снизить напряженность между странами.

Дональд Трамп посетит Китай в апреле для встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп готовится к масштабному визиту в Пекин в первую неделю апреля 2026 года. Главной целью саммита является обсуждение нового торгового соглашения, ситуации вокруг Тайваня и координация позиций по войне России против Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Встреча американского лидера с Си Цзиньпином имеет целью снизить напряженность, обострившуюся из-за тарифных противостояний и технологических ограничений.

Это проложит путь для американских и китайских компаний к заключению новых соглашений

– сообщают источники, близкие к подготовке визита.

Ожидается, что Трамп сосредоточится на поддержке американских фермеров, в частности на увеличении закупок сои Китаем, и на вопросе борьбы с экспортом прекурсоров фентанила.

Отдельным пунктом переговоров станет военная безопасность в Тихоокеанском регионе. Пекин уже высказал предостережение, что продажа оружия Тайваню может усложнить ход встречи, однако Вашингтон настаивает на праве защищать своих союзников.

Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, и я принял это приглашение. В ответ он станет моим гостем с государственным визитом в США позже в этом году

– заявил Трамп в соцсетях после телефонного разговора с китайским коллегой.

Трамп провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая. Говорили и о войне в Украине

Степан Гафтко

