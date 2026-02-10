Дональд Трамп посетит Китай в апреле для встречи с Си Цзиньпином
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп посетит Пекин в первую неделю апреля 2026 года для обсуждения нового торгового соглашения, ситуации вокруг Тайваня и координации позиций по войне России против Украины. Встреча имеет целью снизить напряженность между странами.
Президент США Дональд Трамп готовится к масштабному визиту в Пекин в первую неделю апреля 2026 года. Главной целью саммита является обсуждение нового торгового соглашения, ситуации вокруг Тайваня и координация позиций по войне России против Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Встреча американского лидера с Си Цзиньпином имеет целью снизить напряженность, обострившуюся из-за тарифных противостояний и технологических ограничений.
Это проложит путь для американских и китайских компаний к заключению новых соглашений
Ожидается, что Трамп сосредоточится на поддержке американских фермеров, в частности на увеличении закупок сои Китаем, и на вопросе борьбы с экспортом прекурсоров фентанила.
Отдельным пунктом переговоров станет военная безопасность в Тихоокеанском регионе. Пекин уже высказал предостережение, что продажа оружия Тайваню может усложнить ход встречи, однако Вашингтон настаивает на праве защищать своих союзников.
Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, и я принял это приглашение. В ответ он станет моим гостем с государственным визитом в США позже в этом году
Трамп провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая. Говорили и о войне в Украине04.02.26, 18:39 • 6388 просмотров