Дональд Трамп посетит Китай в апреле для встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп готовится к масштабному визиту в Пекин в первую неделю апреля 2026 года. Главной целью саммита является обсуждение нового торгового соглашения, ситуации вокруг Тайваня и координация позиций по войне России против Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Встреча американского лидера с Си Цзиньпином имеет целью снизить напряженность, обострившуюся из-за тарифных противостояний и технологических ограничений.

Это проложит путь для американских и китайских компаний к заключению новых соглашений – сообщают источники, близкие к подготовке визита.

Ожидается, что Трамп сосредоточится на поддержке американских фермеров, в частности на увеличении закупок сои Китаем, и на вопросе борьбы с экспортом прекурсоров фентанила.

Отдельным пунктом переговоров станет военная безопасность в Тихоокеанском регионе. Пекин уже высказал предостережение, что продажа оружия Тайваню может усложнить ход встречи, однако Вашингтон настаивает на праве защищать своих союзников.

Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, и я принял это приглашение. В ответ он станет моим гостем с государственным визитом в США позже в этом году – заявил Трамп в соцсетях после телефонного разговора с китайским коллегой.

Трамп провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая. Говорили и о войне в Украине