Тайфун "Буалой" обрушился на Вьетнам: 8 погибших, 17 пропавших без вести

Тайфун "Буалой" в понедельник пронесся по побережью Вьетнама, погибли 8 человек, 17 пропали без вести. Сильный ветер и дождь повредили дома, вывели из строя электроснабжение и затопили дороги, после чего шторм немного ослаб и направился в сторону Лаоса, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вьетнамское национальное метеорологическое агентство сообщило, что "Буалой" двигался вдоль северного центрального побережья страны, прежде чем выйти на сушу утром в понедельник, вызвав волны высотой до восьми метров.

17 рыбаков пропали без вести после того, как огромные волны обрушились на два рыболовных судна у побережья провинции Куангчи, а с другим рыболовным судном во время шторма была потеряна связь, сообщило государственное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Сильный ветер унес жизни 8 человек, еще семеро ранены в провинции Ниньбинь, сообщило Vietnam News Agency.

Один человек погиб, попав под паводковые воды в городе Хюэ, а другой погиб от упавшего дерева в провинции Тханьхоа, сообщило агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

К 11:00 утра (07:00 по Киеву) тайфун двигался над провинцией Нгеан в сторону Лаоса. Максимальная скорость ветра снизилась со 117 км/ч до 74 км/ч, когда он достиг берега, сообщило агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, в настоящее время ураган "Буалой" повредил 245 домов, затопил почти 1400 гектаров рисовых и других посевов и перекрыл доступ к нескольким районам.

В отчете не упоминается о серьезных убытках промышленным объектам, хотя на пути "Буалоя" или вблизи него находятся несколько крупных заводов, в частности Foxconn, Luxshare, Formosa Plastics и Vinfast.

Накануне тайфуна правительство эвакуировало более 28 500 человек, тогда как сотни рейсов были отменены или задержаны из-за закрытия четырех аэропортов в центральных провинциях.

С субботы циклон вызвал ливни на большей части территории Вьетнама, и власти предупредили о риске сильных наводнений и оползней.

По данным метеорологического агентства, с ночи воскресенья по вторник в нескольких частях страны прогнозировалось количество осадков 500 миллиметров.

Дополнение

Вьетнам с длинной береговой линией, обращенной к Южно-Китайскому морю, подвержен тайфунам, которые часто образуются к востоку от Филиппин, где на прошлой неделе после удара "Буалоя" погибли по меньшей мере 10 человек.

