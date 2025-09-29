Тайфун "Буалой" обрушився на В'єтнам: 8 загиблих, 17 зниклих безвісти

Тайфун "Буалой" у понеділок пронісся узбережжям В'єтнаму, загинуло 8 людей, 17 зникли безвісти. Сильний вітер та дощ пошкодили будинки, вивели з ладу електропостачання та затопили дороги, після чого шторм трохи послабшав і попрямував у бік Лаосу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В'єтнамське національне метеорологічне агентство повідомило, що "Буалой" рухався вздовж північного центрального узбережжя країни, перш ніж вийти на сушу вранці в понеділок, викликавши хвилі заввишки до восьми метрів.

17 рибалок зникли безвісти після того, як величезні хвилі обрушилися на два рибальські судна біля узбережжя провінції Куангчі, а з іншим рибальським судном під час шторму було втрачено зв'язок, повідомило державне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях.

Сильний вітер забрав життя 8 людей, ще сімох поранено у провінції Ніньбінь, повідомило Vietnam News Agency.

Одна людина загинула, потрапивши під паводкові води в місті Хюе, а інша загинула від дерева, що впало в провінції Тханьхоа, повідомило агентство з управління в надзвичайних ситуаціях.

До 11:00 ранку (07:00 за Києвом) тайфун рухався над провінцією Нгеан у бік Лаосу. Максимальна швидкість вітру знизилася з 117 км/год до 74 км/год, коли він досяг берега, повідомило агентство з управління надзвичайними ситуаціями.

За даними агентства з управління в надзвичайних ситуаціях, наразі ураган "Буалой" пошкодив 245 будинків, затопив майже 1400 гектарів рисових та інших посівів та перекрив доступ до кількох районів.

У звіті не згадується про серйозні збитки промисловим об'єктам, хоча на шляху "Буалоя" або поблизу нього знаходяться кілька великих заводів, зокрема Foxconn, Luxshare, Formosa Plastics і Vinfast.

Напередодні тайфуну уряд евакуював понад 28 500 осіб, тоді як сотні рейсів було скасовано або затримано через закриття чотирьох аеропортів у центральних провінціях.

З суботи циклон викликав зливи на більшій частині території В'єтнаму, і влада попередила про ризик сильних повеней і зсувів.

За даними метеорологічного агентства, з ночі неділі по вівторок у кількох частинах країни прогнозувалася кількість опадів 500 міліметрів.

Доповнення

В'єтнам з довгою береговою лінією, зверненою до Південно-Китайського моря, схильний до тайфунів, які часто утворюються на схід від Філіппін, де минулого тижня після удару "Буалоя" загинуло щонайменше 10 людей.

