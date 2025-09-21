Делегация законодателей Палаты представителей США впервые с 2019 года посетила Китай

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
12:26 • 886 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
07:39 • 9118 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 22549 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 32604 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 46503 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 66171 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 76383 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 60707 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 56218 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 49430 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
50%
755мм
Популярные новости
Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникойVideo21 сентября, 03:36 • 10716 просмотра
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад21 сентября, 04:19 • 15280 просмотра
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День работников леса: что сегодня отмечают в мире и Украине21 сентября, 05:32 • 4208 просмотра
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС21 сентября, 06:03 • 10036 просмотра
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко21 сентября, 06:10 • 15779 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 22552 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 25472 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 66173 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 76384 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 78823 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 65417 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 78821 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 35959 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 36935 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 38827 просмотра
Актуальное
ТикТок
Фокс Ньюс
Truth Social
МиГ-31
Ми-8

Делегация законодателей Палаты представителей США впервые с 2019 года посетила Китай

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Двухпартийная делегация законодателей Палаты представителей США посетила Китай впервые с 2019 года. Американцы пообщались с китайским премьер-министром Ли Цяном.

Делегация законодателей Палаты представителей США впервые с 2019 года посетила Китай

Двухпартийная делегация законодателей Палаты представителей США впервые с 2019 года посетила Китай. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Этот визит в воскресенье стал первым визитом делегации Палаты представителей США в Китай с 2019 года. Из-за пандемии COVID-19 официальные визиты со стороны Палаты прекратились в 2020 году, а отношения между странами резко ухудшились из-за споров относительно происхождения коронавируса, который распространился по всему миру.

Американцы пообщались с китайским премьер-министром Ли Цяном, отметив, что две крупнейшие экономики мира должны активизировать взаимодействие и "растопить лед", поскольку обе сверхдержавы сделали дальнейшие шаги в стабилизации связей.

Визит состоялся после пятничного телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, в то время как обе страны ищут выход из периода напряженных отношений, обостренных торговой напряженностью, ограничениями США в отношении полупроводниковых микросхем, правом собственности на TikTok, деятельностью Китая в Южно-Китайском море и вопросами, связанными с Тайванем, который Пекин считает частью своей территории.

Эта "ледокольная" поездка будет способствовать развитию двусторонних связей

- заявил премьер Ли законодателям.

Делегацию возглавляет представитель США от Демократической партии Адам Смит. Он является бывшим председателем и сейчас одним из ведущих демократов в Комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил о визите в Китай в начале следующего года после разговора с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны также договорились о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее.

Ольга Розгон

Новости Мира
Ли Цян
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
ТикТок
Reuters
Южно-Китайское море
Дональд Трамп
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты