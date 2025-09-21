Двухпартийная делегация законодателей Палаты представителей США впервые с 2019 года посетила Китай. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Этот визит в воскресенье стал первым визитом делегации Палаты представителей США в Китай с 2019 года. Из-за пандемии COVID-19 официальные визиты со стороны Палаты прекратились в 2020 году, а отношения между странами резко ухудшились из-за споров относительно происхождения коронавируса, который распространился по всему миру.

Американцы пообщались с китайским премьер-министром Ли Цяном, отметив, что две крупнейшие экономики мира должны активизировать взаимодействие и "растопить лед", поскольку обе сверхдержавы сделали дальнейшие шаги в стабилизации связей.

Визит состоялся после пятничного телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, в то время как обе страны ищут выход из периода напряженных отношений, обостренных торговой напряженностью, ограничениями США в отношении полупроводниковых микросхем, правом собственности на TikTok, деятельностью Китая в Южно-Китайском море и вопросами, связанными с Тайванем, который Пекин считает частью своей территории.

Эта "ледокольная" поездка будет способствовать развитию двусторонних связей - заявил премьер Ли законодателям.

Делегацию возглавляет представитель США от Демократической партии Адам Смит. Он является бывшим председателем и сейчас одним из ведущих демократов в Комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил о визите в Китай в начале следующего года после разговора с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны также договорились о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее.