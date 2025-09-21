Делегація законодавців Палати представників США вперше з 2019 року відвідала Китай
Київ • УНН
Двопартійна делегація законодавців Палати представників США відвідала Китай вперше з 2019 року. Американці поспілкувалися з китайським прем'єр-міністром Лі Цяном.
Двопартійна делегація законодавців Палати представників США вперше з 2019 року відвідала Китай. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Цей візит у неділю став першим візитом делегації Палати представників США до Китаю з 2019 року. Через пандемію COVID-19 офіційні візити з боку Палати припинились у 2020 році, а відносини між країнами різко погіршились через суперечки щодо походження коронавірусу, який поширився по всьому світу.
Американці поспілкувалися з китайським прем'єр-міністром Лі Цяном, зазначивши, що дві найбільші економіки світу повинні активізувати взаємодію та "розтопити лід", оскільки обидві наддержави зробили подальші кроки у стабілізації зв'язків.
Візит відбувся після п'ятничної телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, у той час як обидві країни шукають вихід із періоду напружених відносин, загострених торговельною напруженістю, обмеженнями США щодо напівпровідникових мікросхем, правом власності на TikTok, діяльністю Китаю в Південнокитайському морі та питаннями, пов'язаними з Тайванем, який Пекін вважає частиною своєї території.
Ця "криголамна" поїздка сприятиме розвитку двосторонніх зв'язків
Делегацію очолює представник США від Демократичної партії Адам Сміт. Він є колишнім головою та зараз одним із провідних демократів у Комітеті з питань збройних сил Палати представників.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп повідомив про візит до Китаю на початку наступного року після розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони також домовилися про зустріч на саміті АТЕС у Південній Кореї.