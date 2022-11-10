США и Япония начали масштабные военные учения

В учениях, которые продлятся до 19 ноября, примут участие 26 тыс. японских военнослужащих, а также 10 тыс. солдат армии США, в том числе из подразделений Космических сил. Кроме того, как ожидается, в маневрах будут задействованы 20 японских и 10 американских кораблей, 250 японских и 120 американских самолетов.

Маневры направлены на на повышение операционного потенциала военных.

Учения проходят в районе отдаленных японских островов к юго-западу от основной части страны.

В ходе учений планируется отработать проведение десантных, наземных, военно-морских и воздушных операций, а также совместное решение вопросов в сфере логистического обеспечения и кибербезопасности.

Маневры Keen Sword проводят раз в два года. На этот раз к ним присоединятся Австралия, Великобритания и Канада.