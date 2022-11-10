США и Япония начали масштабные военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Япония и США начали совместные военные учения Keen Sword, сообщает УНН.
В учениях, которые продлятся до 19 ноября, примут участие 26 тыс. японских военнослужащих, а также 10 тыс. солдат армии США, в том числе из подразделений Космических сил. Кроме того, как ожидается, в маневрах будут задействованы 20 японских и 10 американских кораблей, 250 японских и 120 американских самолетов.
Маневры направлены на на повышение операционного потенциала военных.
Учения проходят в районе отдаленных японских островов к юго-западу от основной части страны.
В ходе учений планируется отработать проведение десантных, наземных, военно-морских и воздушных операций, а также совместное решение вопросов в сфере логистического обеспечения и кибербезопасности.
Маневры Keen Sword проводят раз в два года. На этот раз к ним присоединятся Австралия, Великобритания и Канада.