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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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США та Японія розпочали масштабні військові навчання

США та Японія розпочали масштабні військові навчання

Київ • УНН

 • 212129 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Японія та США розпочали спільні військові навчання Keen Sword, повідомляє УНН.

У навчаннях, що продовжаться до 19 листопада, візьмуть участь 26 тис. японських військовослужбовців, а також 10 тис. солдатів армії США, у тому числі з підрозділів Космічних сил. Крім того, як очікується, в маневрах будуть задіяні 20 японських та 10 американських кораблів, 250 японських та 120 американських літаків.

Маневри спрямовані на підвищення операційного потенціалу військових.

Навчання відбуваються в районі віддалених японських островів на південний захід від основної частини країни.

Під час навчань планується відпрацювати проведення десантних, наземних, військово-морських та повітряних операцій, а також спільне вирішення питань у сфері логістичного забезпечення та кібербезпеки.

Маневри Keen Sword проводять раз на два роки. Цього разу до них приєднаються Австралія, Великобританія та Канада.

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