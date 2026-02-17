Військові радники США прибули до Нігерії для боротьби з терористичними угрупованнями
Київ • УНН
Близько 100 військовослужбовців США прибули до Нігерії для надання консультативної та технічної підтримки в боротьбі з бойовиками. Американські радники навчатимуть нігерійські підрозділи та обмінюватимуться розвідувальними даними.
Уряд Нігерії підтвердив прибуття близько 100 військовослужбовців США на аеродром Баучі для надання консультативної та технічної підтримки в боротьбі з бойовиками. Розгортання контингенту відбулося на запит офіційної Абуджі після серії нападів ісламістських угруповань, які спричинили значні людські жертви. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Основними функціями американських радників стануть навчання нігерійських підрозділів спеціального призначення, обмін розвідувальними даними та надання технічної допомоги у використанні сучасних систем виявлення терористичних загроз.
Генеральний штаб оборони Нігерії наголосив, що іноземні військові працюватимуть виключно з командних центрів, фокусуючись на нейтралізації екстремістських осередків, що дестабілізують північні регіони. Загалом очікується, що загальна кількість американського персоналу в межах цієї місії може зрости до 200 осіб протягом найближчих тижнів.
Прибуття контингенту є спланованим та навмисним кроком у відповідь на офіційний запит уряду Нігерії щодо підтримки в навчанні та обміні розвідданими. Ця співпраця надасть нам доступ до спеціалізованих технічних можливостей для захисту вразливих громад по всій країні
Нігерійська сторона підкреслює, що американська допомога є критично важливою, проте наполягає на повному збереженні власного командування над усіма операціями.
Ми потребуємо масованої підтримки з боку уряду США у вигляді винищувачів та боєприпасів, але американський персонал не виконуватиме бойових завдань і не братиме на себе безпосередню оперативну роль
