16 лютого, 17:19 • 10265 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
16 лютого, 16:45 • 17237 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 16920 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
16 лютого, 13:44 • 28836 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
16 лютого, 12:57 • 25631 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
16 лютого, 11:42 • 46601 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 25970 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29417 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35456 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38159 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ґевін Ньюсом
Андрей Пленкович
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Швейцарія
Військові радники США прибули до Нігерії для боротьби з терористичними угрупованнями

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Близько 100 військовослужбовців США прибули до Нігерії для надання консультативної та технічної підтримки в боротьбі з бойовиками. Американські радники навчатимуть нігерійські підрозділи та обмінюватимуться розвідувальними даними.

Військові радники США прибули до Нігерії для боротьби з терористичними угрупованнями

Уряд Нігерії підтвердив прибуття близько 100 військовослужбовців США на аеродром Баучі для надання консультативної та технічної підтримки в боротьбі з бойовиками. Розгортання контингенту відбулося на запит офіційної Абуджі після серії нападів ісламістських угруповань, які спричинили значні людські жертви. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Основними функціями американських радників стануть навчання нігерійських підрозділів спеціального призначення, обмін розвідувальними даними та надання технічної допомоги у використанні сучасних систем виявлення терористичних загроз.

У Нігерії розпалася угода між місцевою громадою та бандитами: жертвами рейду стали 21 людина11.02.26, 04:50 • 4993 перегляди

Генеральний штаб оборони Нігерії наголосив, що іноземні військові працюватимуть виключно з командних центрів, фокусуючись на нейтралізації екстремістських осередків, що дестабілізують північні регіони. Загалом очікується, що загальна кількість американського персоналу в межах цієї місії може зрости до 200 осіб протягом найближчих тижнів.

Прибуття контингенту є спланованим та навмисним кроком у відповідь на офіційний запит уряду Нігерії щодо підтримки в навчанні та обміні розвідданими. Ця співпраця надасть нам доступ до спеціалізованих технічних можливостей для захисту вразливих громад по всій країні

– заявив речник штабу оборони генерал-майор Самайла Уба.

Нігерійська сторона підкреслює, що американська допомога є критично важливою, проте наполягає на повному збереженні власного командування над усіма операціями.

Ми потребуємо масованої підтримки з боку уряду США у вигляді винищувачів та боєприпасів, але американський персонал не виконуватиме бойових завдань і не братиме на себе безпосередню оперативну роль

– додав речник президента Нігерії Сандей Даре.

Щонайменше 30 загиблих людей та сотні спалених домівок після нападу бойовиків у Нігерії15.02.26, 04:50 • 4710 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Техніка
Сутички
Bloomberg
Нігерія
Сполучені Штати Америки