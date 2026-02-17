Военные советники США прибыли в Нигерию для борьбы с террористическими группировками

$43.100.11
51.130.09
ukenru
16 февраля, 17:19 • 10245 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 17173 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 16881 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 28782 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 25598 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 46578 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25964 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29409 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35453 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38155 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
0.8м/с
83%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 20998 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет16 февраля, 14:49 • 11194 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 10472 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 9076 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 4108 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 9142 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 21033 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 28783 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 46579 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 81537 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Гэвин Ньюсом
Андрей Пленкович
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 224 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 4158 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 10508 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 21533 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 28142 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Х-101

Военные советники США прибыли в Нигерию для борьбы с террористическими группировками

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Около 100 военнослужащих США прибыли в Нигерию для оказания консультативной и технической поддержки в борьбе с боевиками. Американские советники будут обучать нигерийские подразделения и обмениваться разведывательными данными.

Военные советники США прибыли в Нигерию для борьбы с террористическими группировками

Правительство Нигерии подтвердило прибытие около 100 военнослужащих США на аэродром Баучи для оказания консультативной и технической поддержки в борьбе с боевиками. Развертывание контингента произошло по запросу официальной Абуджи после серии нападений исламистских группировок, которые привели к значительным человеческим жертвам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Основными функциями американских советников станут обучение нигерийских подразделений специального назначения, обмен разведывательными данными и оказание технической помощи в использовании современных систем выявления террористических угроз.

В Нигерии распалось соглашение между местной общиной и бандитами: жертвами рейда стал 21 человек11.02.26, 04:50 • 4993 просмотра

Генеральный штаб обороны Нигерии подчеркнул, что иностранные военные будут работать исключительно из командных центров, фокусируясь на нейтрализации экстремистских ячеек, дестабилизирующих северные регионы. В целом ожидается, что общее количество американского персонала в рамках этой миссии может вырасти до 200 человек в течение ближайших недель.

Прибытие контингента является спланированным и преднамеренным шагом в ответ на официальный запрос правительства Нигерии о поддержке в обучении и обмене разведданными. Это сотрудничество предоставит нам доступ к специализированным техническим возможностям для защиты уязвимых общин по всей стране

– заявил представитель штаба обороны генерал-майор Самайла Уба.

Нигерийская сторона подчеркивает, что американская помощь критически важна, однако настаивает на полном сохранении собственного командования над всеми операциями.

Мы нуждаемся в массированной поддержке со стороны правительства США в виде истребителей и боеприпасов, но американский персонал не будет выполнять боевых задач и не будет брать на себя непосредственную оперативную роль

– добавил представитель президента Нигерии Сандей Даре.

По меньшей мере 30 погибших и сотни сожженных домов после нападения боевиков в Нигерии15.02.26, 04:50 • 4710 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Столкновения
Bloomberg L.P.
Нигерия
Соединённые Штаты