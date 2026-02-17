Военные советники США прибыли в Нигерию для борьбы с террористическими группировками

Правительство Нигерии подтвердило прибытие около 100 военнослужащих США на аэродром Баучи для оказания консультативной и технической поддержки в борьбе с боевиками. Развертывание контингента произошло по запросу официальной Абуджи после серии нападений исламистских группировок, которые привели к значительным человеческим жертвам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Основными функциями американских советников станут обучение нигерийских подразделений специального назначения, обмен разведывательными данными и оказание технической помощи в использовании современных систем выявления террористических угроз.

В Нигерии распалось соглашение между местной общиной и бандитами: жертвами рейда стал 21 человек

Генеральный штаб обороны Нигерии подчеркнул, что иностранные военные будут работать исключительно из командных центров, фокусируясь на нейтрализации экстремистских ячеек, дестабилизирующих северные регионы. В целом ожидается, что общее количество американского персонала в рамках этой миссии может вырасти до 200 человек в течение ближайших недель.

Прибытие контингента является спланированным и преднамеренным шагом в ответ на официальный запрос правительства Нигерии о поддержке в обучении и обмене разведданными. Это сотрудничество предоставит нам доступ к специализированным техническим возможностям для защиты уязвимых общин по всей стране

Нигерийская сторона подчеркивает, что американская помощь критически важна, однако настаивает на полном сохранении собственного командования над всеми операциями.

Мы нуждаемся в массированной поддержке со стороны правительства США в виде истребителей и боеприпасов, но американский персонал не будет выполнять боевых задач и не будет брать на себя непосредственную оперативную роль