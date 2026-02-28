Ізраїль завдав нових ударів по Ірану
Київ • УНН
Спільна операція США та Ізраїлю триває з 28 лютого, ЦАХАЛ завдав нових ударів по західному Ірану. Іран у відповідь атакував бази США в Катарі, ОАЕ та Бахрейні.
Продовжується спільна операція США та Ізраїлю, яка почалася ранком 28 лютого. Армія оборони Ізраїлю повідомила (ЦАХАЛ), що завдала нових ударів по західній частині Ірану, пише УНН.
У ЦАХАЛ заявляють, що всі удари по Ірану виверені та засновані на чітких розвідданних. Раніше надходила інформація, що з результатами першої хвилі атаки, були уражені щонайменше 30 цілей, серед яких президентський плац та штаб-квартира розвідки Ірану.
Разом з тим, Іран відповідає на атаки. Вибухи пролунали у Катарі, ОАЕ, Бахрейні - де іранськими ракетами атаковано базу військово-морського флоту США.
Ізраїль також готується до іранської атаки у відповідь.
Нагадаємо
28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.