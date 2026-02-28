Ізраїль завдав нових ударів по Ірану

$43.210.00
51.020.00
ukenru
08:36 • 2960 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
07:12 • 9212 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 18637 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 32753 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 35755 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 44291 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 42397 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 42126 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 56893 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 47444 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
87%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США розпочали процес конфіскації танкера Skipper та майже 2 млн барелів венесуельської нафти28 лютого, 00:55 • 11831 перегляди
Співзасновник "Яндекс" Аркадій Волож офіційно відмовився від російського громадянства28 лютого, 01:21 • 6382 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало підозрілу активність Ірану на ядерних об'єктах, що раніше зазнали бомбардувань28 лютого, 01:55 • 6964 перегляди
Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи04:15 • 5484 перегляди
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництваPhoto05:06 • 8228 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 16530 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 21791 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 21116 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 25698 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 27279 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Кім Чен Ин
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto09:42 • 236 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 11895 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 12603 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 13217 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 28798 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
M113
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Ізраїль завдав нових ударів по Ірану

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Спільна операція США та Ізраїлю триває з 28 лютого, ЦАХАЛ завдав нових ударів по західному Ірану. Іран у відповідь атакував бази США в Катарі, ОАЕ та Бахрейні.

Ізраїль завдав нових ударів по Ірану

Продовжується спільна операція США та Ізраїлю, яка почалася ранком 28 лютого. Армія оборони Ізраїлю повідомила (ЦАХАЛ), що завдала нових ударів по західній частині Ірану, пише УНН

У ЦАХАЛ заявляють, що всі удари по Ірану виверені та засновані на чітких розвідданних. Раніше надходила інформація, що з результатами першої хвилі атаки, були уражені щонайменше 30 цілей, серед яких  президентський плац та штаб-квартира розвідки Ірану.

Разом з тим, Іран відповідає на атаки. Вибухи пролунали у Катарі, ОАЕ, Бахрейні - де іранськими ракетами атаковано базу військово-морського флоту США. 

Ізраїль також готується до іранської атаки у відповідь. 

Нагадаємо 

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані. 

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Євген Царенко

Світ
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Афганістан
Сполучені Штати Америки
Іран