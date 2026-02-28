Израиль нанес новые удары по Ирану, Тегеран атаковал базы США в Катаре и ОАЭ
Киев • УНН
Совместная операция США и Израиля продолжается с 28 февраля, ЦАХАЛ нанес новые удары по западному Ирану. Иран в ответ атаковал базы США в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.
Продолжается совместная операция США и Израиля, начавшаяся утром 28 февраля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла новые удары по западной части Ирана, пишет УНН.
В ЦАХАЛ заявляют, что все удары по Ирану выверены и основаны на четких разведданных. Ранее поступала информация, что в результате первой волны атаки были поражены по меньшей мере 30 целей, среди которых президентский плац и штаб-квартира разведки Ирана.
Вместе с тем, Иран отвечает на атаки. Взрывы прогремели в Катаре, ОАЭ, Бахрейне – где иранскими ракетами атакована база военно-морского флота США.
Израиль также готовится к ответной иранской атаке.
Напомним
28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране – президентский плац и штаб-квартира разведки.
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.