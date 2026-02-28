Израиль нанес новые удары по Ирану, Тегеран атаковал базы США в Катаре и ОАЭ

$43.210.00
51.020.00
ukenru
08:36 • 3572 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 10149 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 19069 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 33197 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 36054 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 44463 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 42513 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 42179 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 56948 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47465 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
87%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти28 февраля, 00:55 • 12117 просмотра
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож официально отказался от российского гражданства28 февраля, 01:21 • 6862 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало подозрительную активность Ирана на ядерных объектах, ранее подвергшихся бомбардировкам28 февраля, 01:55 • 7496 просмотра
Сегодня над Землей взойдет редкий парад шести планет Солнечной системы04:15 • 5990 просмотра
Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производстваPhoto05:06 • 8766 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 16791 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 22054 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 21340 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 25924 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 27503 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Ким Чен Ын
Метте Фредериксен
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 546 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 12004 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 12707 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 13314 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 26780 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бронетранспортер M113
Фильм
9К720 Искандер

Израиль нанес новые удары по Ирану, Тегеран атаковал базы США в Катаре и ОАЭ

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Совместная операция США и Израиля продолжается с 28 февраля, ЦАХАЛ нанес новые удары по западному Ирану. Иран в ответ атаковал базы США в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.

Израиль нанес новые удары по Ирану, Тегеран атаковал базы США в Катаре и ОАЭ

Продолжается совместная операция США и Израиля, начавшаяся утром 28 февраля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла новые удары по западной части Ирана, пишет УНН

В ЦАХАЛ заявляют, что все удары по Ирану выверены и основаны на четких разведданных. Ранее поступала информация, что в результате первой волны атаки были поражены по меньшей мере 30 целей, среди которых президентский плац и штаб-квартира разведки Ирана.

Вместе с тем, Иран отвечает на атаки. Взрывы прогремели в Катаре, ОАЭ, Бахрейне – где иранскими ракетами атакована база военно-морского флота США. 

Израиль также готовится к ответной иранской атаке. 

Напомним 

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране. 

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране – президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Евгений Царенко

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Афганистан
Соединённые Штаты
Иран