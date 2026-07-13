Новые правила ЕС вызвали опасения хаоса на границе в сезон отпусков — что придумали Франция и Британия

Франция и Великобритания договорились увеличить количество сотрудников на границе из-за возможных задержек, связанных с новой пограничной системой биометрических проверок ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Известно, что Британия также выделит более 20 млн фунтов (23,4 млн евро) для сокращения очередей. Ведь ожидается рост нагрузки на маршруты через Ла-Манш с началом летних отпусков.

Детали

Представители обеих стран предупреждают о риске заторов без надлежащей работы системы EES. Несмотря на это, ЕС отказался ее приостанавливать, но Франция пообещала увеличить количество пограничников, в частности в Дувре, Фолкстоне и на вокзале Сент-Панкрас.

В Дувре в Великобритании ожидают рост трафика. Этим летом трафик может вырасти почти на 50%, а в ближайшие выходные ожидают до 12 тысяч автомобилей в сутки. Ранее проверки уже вызывали задержки до 4,5 часа.

Касательно 20 млн фунтов, которые официальный Лондон планирует выделить из государственной казны, известно, что средства пойдут на увеличение количества кабин паспортного контроля и ускорение проверок.

По словам министра транспорта страны Хайди Александер, это необходимо для стабильного движения летом.

Она также отметила, что биометрические терминалы работают ненадлежащим образом, поэтому часть пассажиров регистрируют вручную.

Контекст

Система EES предусматривает регистрацию граждан не из ЕС с биометрическими данными. Ее внедрение уже вызвало трудности на ряде пунктов пропуска, но ЕС отказался временно ее останавливать.

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Напомним

Ранее Ryanair предупредила о хаосе в аэропортах ЕС из-за новой системы биометрического контроля. Перевозчик призвал приостановить действие EES до сентября из-за риска длинных очередей и пропущенных рейсов.