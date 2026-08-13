Извержение Этны: аэропорт Катании закрыт до 14 августа, отменено около 700 рейсов

Извержение вулкана Этна на Сицилии в Италии привело к отмене примерно 700 рейсов в аэропорту Катании, включая отменённые прилёты и вылеты; закрытие аэропорта Катании продлено до 14 августа, пишет УНН со ссылкой на ANSA и Sky TG24.

Детали

С 8 по 11 августа было отменено около 400 вылетающих рейсов, а ещё 52, согласно веб-сайту SAC, должны были быть отменены 12 августа. Более 250 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты: из них более 100 с начала чрезвычайной ситуации были перенаправлены в Комизо, около 50 только 11 августа — в Палермо и ещё 22 рейса — в Трапани.

На веб-сайте Международного аэропорта Катании, которым управляет SAC, сообщается, что 50 рейсов, запланированных на 12 августа, вылетят из других аэропортов: 33 — из Палермо, 14 — из Трапани и три — из Комизо. Также 12 августа 40 прибывающих рейсов были перенаправлены в Палермо, 12 — в Трапани и пять — в Комизо. Среди авиакомпаний, наиболее пострадавших от изменений в расписании, — Ryanair, EasyJet, ITA Airways и Wizz Air, на которые приходится наибольшее количество рейсов в аэропорт Винченцо Беллини.

Закрытие аэропорта Катании продлено до 14 августа

SAC, компания, управляющая аэропортом Катании, объявила, что "из-за извержения вулкана Этна и выбросов вулканического пепла закрытие воздушного пространства было расширено на сектор B3, а прибывающие и вылетающие рейсы из аэропорта Катании приостановлены до 2:00 14 августа". "Пассажиров просят проверить статус своих рейсов у своих авиакомпаний перед поездкой в аэропорт", ​​— говорится в заявлении SAC, которое цитирует Sky TG24.