Колишній віце-президент США Дік Чейні помер у 84 роки

ukenru
11:12 • 1294 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
07:40 • 12359 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 30218 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
06:34 • 20188 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 73588 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 45353 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 43047 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 34989 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 50197 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 18692 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС4 листопада, 02:25 • 19557 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video4 листопада, 03:27 • 18897 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії 4 листопада, 04:42 • 11630 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 23141 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 18415 перегляди
Публікації
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 30217 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 23326 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 73587 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 50195 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 45342 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Юлія Свириденко
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Одеса
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 18565 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 24694 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 29018 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 38644 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 39451 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Колишній віце-президент США Дік Чейні помер у 84 роки

Київ • УНН

 • 176 перегляди

У США помер колишній віце-президент країни Дік Чейні у віці 84 років. Він був віце-президентом з 2001 по 2009 роки.

Колишній віце-президент США Дік Чейні помер у 84 роки

У США в віці 84 років помер колишній віце-президент країни Дік Чейні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Дік Чейні працював в адміністраціях чотирьох президентів США, починаючи з 1989 року, тобто з моменту приходу до влади Джорджа Буша-старшого. З 1989 по 1993 року він був міністром оборони США, де керував вторгненням Сполучених Штатів до Панами (1989 рік) і операцією "Буря в пустелі" під час війни в Перській затоці (1990-1991 роки).

З 2001 по 2009 роки, під час президентства Джорджа Буша-молодшого, Чейні був віце-президентом США. До того, ще в 1978 році він був обраний у Палату представників США від штату Вайомінг від Республіканської партії.

З 1981 по 1987 рік був головою Комітету республіканської політики, з 1988 - парламентським організатором партії.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Північній Кореї помер 97-річний Кім Йон Нам, який був номінальним головою країни і пережив численні "чистки" в партійних лавах, що відбувались впродовж всього існування КНДР.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Fox News
Сполучені Штати Америки