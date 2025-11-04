Колишній віце-президент США Дік Чейні помер у 84 роки

У США в віці 84 років помер колишній віце-президент країни Дік Чейні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Дік Чейні працював в адміністраціях чотирьох президентів США, починаючи з 1989 року, тобто з моменту приходу до влади Джорджа Буша-старшого. З 1989 по 1993 року він був міністром оборони США, де керував вторгненням Сполучених Штатів до Панами (1989 рік) і операцією "Буря в пустелі" під час війни в Перській затоці (1990-1991 роки).

З 2001 по 2009 роки, під час президентства Джорджа Буша-молодшого, Чейні був віце-президентом США. До того, ще в 1978 році він був обраний у Палату представників США від штату Вайомінг від Республіканської партії.

З 1981 по 1987 рік був головою Комітету республіканської політики, з 1988 - парламентським організатором партії.

Нагадаємо

