Пережив численні "чистки" в лавах партії: помер Кім Йон Нам, багаторічний номінальний голова КНДР
Київ • УНН
У Північній Кореї помер 97-річний Кім Йон Нам, який очолював Президію Верховної Народної Асамблеї КНДР з 1998 до 2019 року. Він був відомий своїми пропагандистськими промовами на підтримку династії Кім.
У Північній Кореї помер багаторічний номінальний голова країни Кім Йон Нам. Йому було 97 років, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.
Деталі
Кім Йон Нам був відомий своїми пропагандистськими промовами на підтримку династії Кім, що керує КНДР з кінця 1940-х - початку 1950-х років. Ці промови він виголошував глибоким, гучним голосом.
За офіційними даними, Кім Йонг Нам очолював Президію Верховної Народної Асамблеї КНДР з 1998 року до квітня 2019 року.
Як йдеться в його офіційній біографії, він народився у 1928 році "в патріотичній родині, яка чинила опір японському колоніальному пануванню на Корейському півострові". Отримав освіту в московському державному університеті.
За даними північнокорейських "ЗМІ", Кім Йон Нам обіймав низку високих посад з моменту вступу до правлячої Робітничої партії КНДР в середині 1950-х років.
Він пережив численні "чистки" в партійних лавах, що відбувались впродовж всього існування КНДР.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про безперервний розвиток військових зв'язків з росією під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали на боці російських військ проти ЗСУ.