Пережив многочисленные "чистки" в рядах партии: умер Ким Ён Нам, многолетний номинальный глава КНДР
Киев • УНН
В Северной Корее умер 97-летний Ким Ён Нам, возглавлявший Президиум Верховного Народного Собрания КНДР с 1998 по 2019 год. Он был известен своими пропагандистскими речами в поддержку династии Ким.
В Северной Корее умер многолетний номинальный глава страны Ким Ён Нам. Ему было 97 лет, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.
Детали
Ким Ён Нам был известен своими пропагандистскими речами в поддержку династии Ким, управляющей КНДР с конца 1940-х - начала 1950-х годов. Эти речи он произносил глубоким, громким голосом.
По официальным данным, Ким Ён Нам возглавлял Президиум Верховного Народного Собрания КНДР с 1998 года до апреля 2019 года.
Как говорится в его официальной биографии, он родился в 1928 году "в патриотической семье, которая сопротивлялась японскому колониальному господству на Корейском полуострове". Получил образование в московском государственном университете.
По данным северокорейских "СМИ", Ким Ён Нам занимал ряд высоких должностей с момента вступления в правящую Рабочую партию КНДР в середине 1950-х годов.
Он пережил многочисленные "чистки" в партийных рядах, происходившие на протяжении всего существования КНДР.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о непрерывном развитии военных связей с россией во время церемонии закладки мемориала северокорейским солдатам, воевавшим на стороне российских войск против ВСУ.