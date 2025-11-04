ukenru
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Пережив многочисленные "чистки" в рядах партии: умер Ким Ён Нам, многолетний номинальный глава КНДР

Киев • УНН

 • 636 просмотра

В Северной Корее умер 97-летний Ким Ён Нам, возглавлявший Президиум Верховного Народного Собрания КНДР с 1998 по 2019 год. Он был известен своими пропагандистскими речами в поддержку династии Ким.

Пережив многочисленные "чистки" в рядах партии: умер Ким Ён Нам, многолетний номинальный глава КНДР

В Северной Корее умер многолетний номинальный глава страны Ким Ён Нам. Ему было 97 лет, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Ким Ён Нам был известен своими пропагандистскими речами в поддержку династии Ким, управляющей КНДР с конца 1940-х - начала 1950-х годов. Эти речи он произносил глубоким, громким голосом.

По официальным данным, Ким Ён Нам возглавлял Президиум Верховного Народного Собрания КНДР с 1998 года до апреля 2019 года.

Как говорится в его официальной биографии, он родился в 1928 году "в патриотической семье, которая сопротивлялась японскому колониальному господству на Корейском полуострове". Получил образование в московском государственном университете.

По данным северокорейских "СМИ", Ким Ён Нам занимал ряд высоких должностей с момента вступления в правящую Рабочую партию КНДР в середине 1950-х годов.

Он пережил многочисленные "чистки" в партийных рядах, происходившие на протяжении всего существования КНДР.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о непрерывном развитии военных связей с россией во время церемонии закладки мемориала северокорейским солдатам, воевавшим на стороне российских войск против ВСУ.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
Ким Чен Ын
Северная Корея