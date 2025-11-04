Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в 84 года

В США в возрасте 84 лет умер бывший вице-президент страны Дик Чейни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Дик Чейни работал в администрациях четырех президентов США, начиная с 1989 года, то есть с момента прихода к власти Джорджа Буша-старшего. С 1989 по 1993 год он был министром обороны США, где руководил вторжением Соединенных Штатов в Панаму (1989 год) и операцией "Буря в пустыне" во время войны в Персидском заливе (1990-1991 годы).

С 2001 по 2009 годы, во время президентства Джорджа Буша-младшего, Чейни был вице-президентом США. До этого, еще в 1978 году он был избран в Палату представителей США от штата Вайоминг от Республиканской партии.

С 1981 по 1987 год был председателем Комитета республиканской политики, с 1988 - парламентским организатором партии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Северной Корее умер 97-летний Ким Ён Нам, который был номинальным главой страны и пережил многочисленные "чистки" в партийных рядах, происходившие на протяжении всего существования КНДР.