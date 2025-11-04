ukenru
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Умер Гопичанд Хиндуджа – самый богатый человек Великобритании

Гопичанд Хиндуджа, миллиардер и совладелец Hinduja Group, скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Он был известен как самый богатый человек Великобритании.

Умер Гопичанд Хиндуджа – самый богатый человек Великобритании

В возрасте 85 лет после продолжительной болезни скончался Гопичанд Хиндуджа, миллиардер и совладелец семейного конгломерата Hinduja Group, который сделал его самым богатым человеком Великобритании. Об этом сообщает FT, пишет УНН.

Детали

Хиндуджа, известный как GP, присоединился к семейному бизнесу в 1959 году и вместе с братьями превратил небольшую торговую компанию, основанную в Индии более ста лет назад, в глобальный промышленно-финансовый конгломерат с активами в банковском деле, нефтепереработке, недвижимости и транспорте.

Он был скромным и радостным, а также другом для всех, кого встречал... Его также будут помнить за невероятную работу по развитию Hinduja Group в течение последних 70 лет до мирового успеха, которым она является сейчас 

– заявила семья покойного.

Хиндуджа оставил жену и троих детей.

Индийские политики и бизнесмены выразили соболезнования. 

Благодаря его выдающемуся лидерству Hinduja Group стала символом индийского предпринимательства и глобального совершенства 

– заявил стальной магнат Навин Джиндал.

А главный министр штата Андхра-Прадеш Н. Чандрабабу Найду назвал его "промышленником-визионером", отметив, что "он сыграл важную роль в превращении группы в поистине глобальный конгломерат".

Сам Хиндуджа в интервью Financial Times говорил: "OWO станет моим величайшим наследием Лондону" – имея в виду роскошный отель в бывшем военном министерстве, который Hinduja Group открыла в 2023 году.

