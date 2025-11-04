Умер Гопичанд Хиндуджа – самый богатый человек Великобритании

В возрасте 85 лет после продолжительной болезни скончался Гопичанд Хиндуджа, миллиардер и совладелец семейного конгломерата Hinduja Group, который сделал его самым богатым человеком Великобритании. Об этом сообщает FT, пишет УНН.

Детали

Хиндуджа, известный как GP, присоединился к семейному бизнесу в 1959 году и вместе с братьями превратил небольшую торговую компанию, основанную в Индии более ста лет назад, в глобальный промышленно-финансовый конгломерат с активами в банковском деле, нефтепереработке, недвижимости и транспорте.

Он был скромным и радостным, а также другом для всех, кого встречал... Его также будут помнить за невероятную работу по развитию Hinduja Group в течение последних 70 лет до мирового успеха, которым она является сейчас – заявила семья покойного.

Хиндуджа оставил жену и троих детей.

Индийские политики и бизнесмены выразили соболезнования.

Благодаря его выдающемуся лидерству Hinduja Group стала символом индийского предпринимательства и глобального совершенства – заявил стальной магнат Навин Джиндал.

А главный министр штата Андхра-Прадеш Н. Чандрабабу Найду назвал его "промышленником-визионером", отметив, что "он сыграл важную роль в превращении группы в поистине глобальный конгломерат".

Сам Хиндуджа в интервью Financial Times говорил: "OWO станет моим величайшим наследием Лондону" – имея в виду роскошный отель в бывшем военном министерстве, который Hinduja Group открыла в 2023 году.

