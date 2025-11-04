Умер Гопичанд Хиндуджа – самый богатый человек Великобритании
Киев • УНН
Гопичанд Хиндуджа, миллиардер и совладелец Hinduja Group, скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Он был известен как самый богатый человек Великобритании.
В возрасте 85 лет после продолжительной болезни скончался Гопичанд Хиндуджа, миллиардер и совладелец семейного конгломерата Hinduja Group, который сделал его самым богатым человеком Великобритании. Об этом сообщает FT, пишет УНН.
Детали
Хиндуджа, известный как GP, присоединился к семейному бизнесу в 1959 году и вместе с братьями превратил небольшую торговую компанию, основанную в Индии более ста лет назад, в глобальный промышленно-финансовый конгломерат с активами в банковском деле, нефтепереработке, недвижимости и транспорте.
Он был скромным и радостным, а также другом для всех, кого встречал... Его также будут помнить за невероятную работу по развитию Hinduja Group в течение последних 70 лет до мирового успеха, которым она является сейчас
Хиндуджа оставил жену и троих детей.
Индийские политики и бизнесмены выразили соболезнования.
Благодаря его выдающемуся лидерству Hinduja Group стала символом индийского предпринимательства и глобального совершенства
А главный министр штата Андхра-Прадеш Н. Чандрабабу Найду назвал его "промышленником-визионером", отметив, что "он сыграл важную роль в превращении группы в поистине глобальный конгломерат".
Сам Хиндуджа в интервью Financial Times говорил: "OWO станет моим величайшим наследием Лондону" – имея в виду роскошный отель в бывшем военном министерстве, который Hinduja Group открыла в 2023 году.
Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в 84 года04.11.25, 13:43 • 1904 просмотра