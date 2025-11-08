В Британии умер легендарный ведущий Top Gear Квентин Уилсон
Ведущий Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон умер в возрасте 68 лет после непродолжительной борьбы с раком легких. Он был известным автодилером, автомобильным журналистом и защитником прав потребителей, выступавшим за доступность электромобилей.
В Великобритании от рака легких скончался легендарный ведущий Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон. Ему было 68 лет, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Автодилер и автомобильный журналист, родившийся в Лестере, присоединился к шоу BBC в 1991 году, выступая вместе с такими актерами, как Джереми Кларксон и Джеймс Мэй, пока первоначальный формат не был отменен через 10 лет.
Затем он перешел на Channel 5, чтобы присоединиться к конкурирующему автомобильному шоу Fifth Gear, и не вернулся, когда Top Gear перезапустили в 2002 году. 68-летний актер умер в субботу после непродолжительной борьбы с раком легких, сообщила его семья.
В своем заявлении они назвали его "настоящим национальным достоянием", который "принес радость от вождения автомобиля, от двигателей внутреннего сгорания до электромобилей, в наши гостиные".
Квентин Уилсон был ярым "защитником прав потребителей", выступая за ряд кампаний, в частности помогая замораживать акциз на топливо в своей кампании FairFuel. Недавно он "неустанно" работал над тем, чтобы сделать электромобили доступными благодаря своей кампании FairCharge, сообщила его семья.
В заявлении продолжалось: "Задолго до того, как это стало модно, он отстаивал GM EV1 и перспективу электромобилей, доказывая, что он всегда опережает время.
"Любимый муж Микаэлы, преданный отец Мерседес, Макса и Мини, и дорогой дедушка Саскии, Ксандера и Роксаны.
"Квентина очень будет не хватать его семье, друзьям и всем, кто знал его лично и профессионально. Пространство, которое он оставил, никогда нельзя заполнить. Его знания были не просто получены, но и прожиты; библиотека опыта, которая теперь вне нашей досягаемости", - говорится в сообщении семьи.
