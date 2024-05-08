У росії назвали французькі війська "ціллю" для своїх збройних сил у разі їх відправки в Україну
Київ • УНН
росія попереджає, що якщо Франція відправить війська в Україну, вони вважатимуться законними цілями для російських збройних сил.
Представник мзс рф марія захарова в середу попередила Францію, що якщо президент Еммануель Макрон відправить війська в Україну, то вони будуть розглядатися російськими військовими як законні цілі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
Деталі
Макрон викликав суперечки в лютому, заявивши, що не виключає розміщення сухопутних військ на Україні в майбутньому. Французький лідер попередив, що якщо росія переможе в Україні, то авторитет Європи буде зведений до нуля.
Представник мзс рф марія захарова заявила, що "характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити якусь "стратегічну невизначеність" для росії".
"Змушені його розчарувати - для нас ситуація виглядає більш ніж визначено. Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенями для російських збройних сил. Мені здається, що у Парижа вже є докази цього", - сказала захарова.
За словами захарової, росія вже спостерігає зростання кількості громадян Франції серед загиблих в Україні.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку сухопутних військ в Україні і що виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років.
Після цього у рф заявили, що генеральний штаб розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї. Навчання проведуть у відповідь на заяви Заходу щодо відправлення військ в Україну.