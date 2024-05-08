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У росії назвали французькі війська "ціллю" для своїх збройних сил у разі їх відправки в Україну

У росії назвали французькі війська "ціллю" для своїх збройних сил у разі їх відправки в Україну

Київ • УНН

 • 20066 перегляди

росія попереджає, що якщо Франція відправить війська в Україну, вони вважатимуться законними цілями для російських збройних сил.

Представник мзс рф марія захарова в середу попередила Францію, що якщо президент Еммануель Макрон відправить війська в Україну, то вони будуть розглядатися російськими військовими як законні цілі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters. 

Деталі 

Макрон викликав суперечки в лютому, заявивши, що не виключає розміщення сухопутних військ на Україні в майбутньому. Французький лідер попередив, що якщо росія переможе в Україні, то авторитет Європи буде зведений до нуля.

Представник мзс рф марія захарова заявила,  що "характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити якусь "стратегічну невизначеність" для росії". 

"Змушені його розчарувати - для нас ситуація виглядає більш ніж визначено. Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенями для російських збройних сил. Мені здається, що у Парижа вже є докази цього", - сказала захарова.

За словами захарової, росія вже спостерігає зростання кількості громадян Франції серед загиблих в Україні.

Доповнення 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку сухопутних військ в Україні і що виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років.

Після цього у рф заявили, що генеральний штаб розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї. Навчання проведуть у відповідь на заяви Заходу щодо відправлення військ в Україну.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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