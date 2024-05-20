Прем'єрка Естонії: підготовка НАТО солдатів в Україні не призведе до ескалації війни

Союзники по НАТО не повинні побоюватися, що відправка військ в Україну для навчання українських солдатів може призвести до втягування Альянсу у війну з росією, заявила прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас, повідомляє УНН із посиланням на Financial Times.

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В інтерв'ю Financial Times Кайя Каллас розповіла, що "є країни, які вже навчають солдатів на місцях", і вони роблять це на свій страх і ризик. За її словами, якщо на персонал, що тренується, нападуть російські війська, це не призведе до автоматичного спрацьовування статті 5 про взаємну оборону НАТО.

"Я не можу уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто послав своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте... бомбити росію. Так не буває. Це не відбувається автоматично. Так що ці страхи не мають під собою підстав", - вказала міністерка Естонії.

Також вона додала, що "якщо ви посилаєте своїх людей на допомогу українцям ... ви знаєте, що країна перебуває у стані війни, і ви вирушаєте в зону ризику. Тому ви ризикуєте".

Як зазначають українські та західні чиновники, Києву необхідно набрати і навчити сотні тисяч солдатів найближчими місяцями, і було б ефективніше зробити це в Україні, а не перевозити солдатів і зброю в Польщу або Німеччину і назад.

В Естонії для такого кроку потрібне схвалення парламенту, сказала Каллас. "Це відкрита суспільна дискусія, але я думаю, що зараз ми не повинні нічого виключати", - сказала вона.

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Каллас стверджує, що допомога в навчанні українських військ на власній території, а не десь у Європі, не матиме ескалаційного характеру.

"Пропаганда росії зводиться до того, що вона перебуває у стані війни з НАТО, тому їм не потрібен привід. Що б ми не робили з нашого боку... Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть", - вважає прем'єр Естонії.

Естонський лідер сказала, що у союзників України немає спільної мети в Україні: одні, як Естонія, виступають за перемогу України, а інші хочуть, щоб вона не програла.

"У нас може бути тільки мета - перемога, але Україна сама визначить, що це за перемога", - сказала вона, додавши, що Україна визначає перемогу як повне звільнення своєї території.

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Контекст

На початку цього року президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки військ на Україну, стверджуючи, що важливо змусити москву гадати про те, як далеко піде Захід, щоб допомогти Києву. У відповідь більшість членів НАТО відмовилися від відправки військ на Україну.

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