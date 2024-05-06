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Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну: "Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні"

Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну: "Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні"

Київ • УНН

 • 23128 перегляди

Прем'єр-міністр України заявив, що підкріплення з країн НАТО допоможе відтіснити російських окупантів, і Київ буде вдячний за додаткові війська.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підкріплення з країн НАТО допомогло б відтіснити російських окупантів. Якщо прийде цьому час, Київ буде вдячний за це партнерам. Про це Шмигаль сказав у прямому ефірі Rosemary Barton, повідомляє УНН із посиланням на CBC.

Деталі 

Відповідаючи на запитання, чи буде Україна вітати додаткові війська з країн НАТО - те, що запропонував президент Франції Еммануель Макрон - Шмигаль сказав, що підкріплення, звісно, допомогло б відтіснити росіян. 

Але поки що, за його словами, Україна просить своїх партнерів надати військову техніку.

"Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні, і ми будемо раді", - сказав Шмигаль. 

Контекст 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку сухопутних військ в Україні і що виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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