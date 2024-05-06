Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: "Если придет время, мы будем абсолютно благодарны"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  66261 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  209371 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  205377 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  204688 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  172535 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113228 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128839 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126503 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119787 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115465 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: "Если придет время, мы будем абсолютно благодарны"

Премьер-министр Украины заявил, что подкрепление из стран НАТО поможет оттеснить российских оккупантов, и Киев будет благодарен за дополнительные войска.

Война •   •  10026 просмотра
Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: "Если придет время, мы будем абсолютно благодарны"

В "Поколении V" обещают не переигрывать роль звезды сериала после его трагической гибели

Продюсеры сериала "Поколение V" на Prime Video не будут переигрывать роль Ченса Пердомо после его трагической гибели, вместо этого переделают сюжетные линии второго сезона, чтобы почтить его память и наследие.

Новости Мира •   •  11988 просмотра
В "Поколении V" обещают не переигрывать роль звезды сериала после его трагической гибели

Готовили массированные авиаудары накануне Пасхи: задержаны агенты фсб

Двух агентов фсб задержали за подготовку координат для массированных российских авиаударов по объектам энергетики и топливных хранилищах в Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях накануне Пасхи.

Война •   •  10041 просмотра
Готовили массированные авиаудары накануне Пасхи: задержаны агенты фсб

В Киеве более 2 тыс. компаний зарегистрировано на одном адресе: что такое адреса массовых регистраций и где их больше всего

Более 140 000 компаний в Украине зарегистрированы по адресам массовой регистрации, причем наибольшее количество - более 2 000 компаний - зарегистрировано по одному адресу в Киеве.

Экономика •   •  9683 просмотра
В Киеве более 2 тыс. компаний зарегистрировано на одном адресе: что такое адреса массовых регистраций и где их больше всего

Морской дрон поразил российский катер в оккупированном Крыму: источник сообщил об операции ГУР

Главное управление разведки в районе Узкой бухты в оккупированном россией Крыму поразило российский катер с помощью морского беспилотника.

Война •   •  19957 просмотра
Морской дрон поразил российский катер в оккупированном Крыму: источник сообщил об операции ГУР

Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена

Актеры трилогии "Властелин колец" почтили память своего коллеги Бернарда Хилла, который сыграл короля Теодена и умер в возрасте 79 лет.

Культура •   •  27856 просмотра
Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена

Взрыв в банке Чернигова: чрезвычайники почти час ликвидировали пожар

В здании банка в Чернигове произошел взрыв, который вызвал пожар, повредивший здание и прилегающие автомобили. На тушение пожара спасателям понадобился почти час.

Общество •   •  17153 просмотра
Взрыв в банке Чернигова: чрезвычайники почти час ликвидировали пожар

На Луганщине враг пытался улучшить тактическое положение, на Новопсковщине два года продолжаются ежедневные отключения света - ОВА

Враг пытается улучшить тактическую ситуацию в Луганской области на фоне ожесточенных боев, в то время как Новопсковский район уже два года страдает от ежедневных отключений электроэнергии, а возможности трудоустройства в оккупированном Северодонецке ограничены.

Война •   •  16392 просмотра
На Луганщине враг пытался улучшить тактическое положение, на Новопсковщине два года продолжаются ежедневные отключения света - ОВА

Байден может сняться с избирательной гонки в пользу Мишель Обамы - СМИ

По слухам, которые приводит Der Spiegel, Байден может выйти из избирательной гонки в пользу Мишель Обамы, которая может быть выдвинута на партийном съезде в августе.

Новости Мира •   •  13908 просмотра
Байден может сняться с избирательной гонки в пользу Мишель Обамы - СМИ

Волонтер получил ранения в результате атаки рф в Херсонской области

50-летний волонтер был ранен в результате российского обстрела в селе Львово Херсонской области, получив взрывную травму и осколочное ранение плеча.

Война •   •  14723 просмотра
Волонтер получил ранения в результате атаки рф в Херсонской области