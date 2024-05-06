Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: "Если придет время, мы будем абсолютно благодарны"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подкрепление из стран НАТО помогло бы оттеснить российских оккупантов. Если придет этому время, Киев будет благодарен за это партнерам. Об этом Шмыгаль сказал в прямом эфире Rosemary Barton, сообщает УНН со ссылкой на CBC.

Детали

Отвечая на вопрос, будет ли Украина приветствовать дополнительные войска из стран НАТО - то, что предложил президент Франции Эммануэль Макрон - Шмыгаль сказал, что подкрепление, конечно, помогло бы оттеснить россиян.

Но пока, по его словам, Украина просит своих партнеров предоставить военную технику.

"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны, и мы будем рады", - сказал Шмыгаль.

Контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку сухопутных войск в Украину и что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет.