Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны, в том числе и по российским самолетам, как это было сделано сегодня, которые используются для обстрела городов Украины. Об этом сообщил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу по итогам заседания Совета Украина-НАТО, передает УНН.

Детали

Мы также должны помнить то, что это война агрессии, россия напала на Украину. Украина имеет право на самозащиту. Это включает также нанесение ударов по законным военным целям за пределами Украины. Сбивание самолетов российский, которые используются для осуществления нападений на Украину, это является частью права Украины на самозащиту - сказал Столтенберг.

Он отметил, что хоть Украина и имеет многоуровневую систему обороны, но ее все равно необходимо усилить.

Ее надо сделать более комплексной. Украина уже имеет различные системы, чтобы сбивать беспилотники, чтобы сбивать ракеты, включая баллистические ракеты. Есть системы NASAMS, есть системы IRIS-T, есть Gepard, и конечно батареи Patriot. Это как раз та система, о которой мы говорим, но для этого нужно больше батарей, больше систем и надо боеприпасы для этих систем - добавил Столтенберг.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько членов НАТО взяли конкретные обязательства предоставления Украине военной помощи, о чем будет объявлено вскоре.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские силы противовоздушной обороны впервые сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22 и две крылатые ракеты Х-22, выпущенные с него.