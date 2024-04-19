Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
flakpanzer-gepardFlakpanzer Gepard
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
iris-tИРИС-Т
nasamsНАСАМС
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  26495 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
  •  46215 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  32000 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  43619 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  64309 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  95894 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205712 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236283 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232581 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176246 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Новости по теме
Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

  •  4455 просмотра
Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

  •  4204 просмотра
Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

  •  3956 просмотра
На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

  •  5597 просмотра
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
Эксклюзив

  •  26495 просмотра
"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

  •  7536 просмотра
Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

  •  7268 просмотра
Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

  •  6254 просмотра
США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном - Блинкен

США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном - Блинкен

  •  5374 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

  •  46215 просмотра

Популярные

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

  •  115895 просмотра
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла

Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла

  •  36857 просмотра
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора

Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора

  •  32800 просмотра
У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе

У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе

  •  30000 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены

Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены

  •  101069 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

  •  46215 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

  •  115895 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  177772 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  219925 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  325862 просмотра

Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным военным целям за пределами страны, таких как российские самолеты, которые обстреливали украинские города, как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  4455 просмотра
Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

россияне атаковали Никопольский район, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, транспортные средства и энергетическое оборудование, оставив 30 000 абонентов без электричества.

Война •   •  4204 просмотра
Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

Национальный павильон Украины на 60-й Венецианской биеннале исследует темы войны, эмиграции, адаптации и языковой трансформации через четыре проекта, символизирующие коллективное сопротивление российской агрессии.

Культура •   •  3956 просмотра
Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

Россияне атаковали пожарную машину с помощью беспилотника-камикадзе, когда спасатели тушили пожар, вызванный обстрелом в Никополе Днепропетровской области, но обошлось без жертв среди личного состава.

Общество •   •  5597 просмотра
На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают проводить исследования с целью полного установления последствий экологической катастрофы, вызванной российским взрывом Каховской ГЭС на юге Украины, поскольку постоянно появляются новые обстоятельства и факты, связанные с трагедией.

Война •   •  26495 просмотра
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

Несколько стран-членов НАТО взяли на себя конкретные обязательства предоставить военную помощь Украине, в том числе боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и дополнительную финансовую поддержку, о которой будет объявлено в ближайшее время.

Война •   •  7536 просмотра
"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

Союзники по НАТО, которые не имеют доступных систем противовоздушной обороны, пообещали оказать финансовую поддержку для закупки систем противовоздушной обороны для Украины.

Война •   •  7268 просмотра
Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

Несмотря на попытки россии разрушить украинскую инфраструктуру, Одесская область продолжает функционировать, предприятия работают, а жители готовятся к пляжному сезону.

Общество •   •  6254 просмотра
Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном - Блинкен

США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном и привлечением Ирана к ответственности.

Новости Мира •   •  5374 просмотра
США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном - Блинкен

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

15 украинских детей и их опекун попали в непонятную ситуацию во Вьетнаме. Дети и женщина стали жертвами избиения, однако другая сторона заявляет о провокациях и насилии над детьми именно со стороны опекунки

Общество •   •  46215 просмотра
Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки