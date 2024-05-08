Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot - СМИ

Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot. Как пишет УНН, об этом сообщает издание NZZ.

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Издание пишет, что министр обороны Германии Борис Писториус выступил с инициативой по укреплению украинской ПВО и обратился с просьбой к швейцарской коллеге Виоле Амхерд поставить Киеву систему Patriot.

Отмечается, что результаты переговоров пока непонятны, ведь Швейцария "нейтральное государство", которое не передает оружие воюющим странами. Берлин до этого неоднократно пытался Берн позволить передать танки Gepard, однако этого не произошло.

Напомним,

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО Patriot из своих имеющихся запасов, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны Украины.

Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg