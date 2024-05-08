Голова Міноборони Німеччини попросив Швейцарію передати Україні Patriot - ЗМІ
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до Швейцарії з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, але результат неясний, оскільки Швейцарія зберігає нейтралітет і не передає зброю воюючим країнам.
Голова Міноборони Німеччини попросив Швейцарію передати Україні Patriot. Як пише УНН, про це повідомляє видання NZZ.
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Видання пише, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив з ініціативою щодо зміцнення української ППО і звернувся з прохання до швейцарської колеги Віоли Амхерд поставити Києву систему Patriot.
Зазначається, що результати переговорів наразі незрозумілі, адже Швейцарія "нейтральна держава", яка не передає зброю воюючим країнами. Берлін до цього неодноразово намагався Берн дозволити передати танки Gepard, однак цього не відбулося.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав партнерів надати Україні більше систем ППО Patriot зі своїх наявних запасів, щоб посилити можливості протиповітряної оборони України.
Румунія розгляне поставку Україні системи ППО Patriot – Bloomberg08.05.24, 01:21 • 28546 переглядiв