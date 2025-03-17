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Установки, ракеты и боеприпасы: Германия обновила список помощи, которую передала Украине

Киев • УНН

 • 161351 просмотра

Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли установки Gepard, ракеты для IRIS-T, боеприпасы и бронированные машины MRAP.

Установки, ракеты и боеприпасы: Германия обновила список помощи, которую передала Украине

В понедельник, 17 марта, правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты для IRIS-T и боеприпасы. Об этом говорится на сайте правительства Германии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard, и боеприпасы для БПМ Marder.

Обновленный список:

  • 10 тысяч боеприпасов для Gepard;
    • 5 тысяч боеприпасов 155-мм;
      • 2 тысячи боеприпасов 122-мм;
        • 50 разведдронов VECTOR (всего 549);
          • 30 гусеничных дронов Gereon RCS;
            • 30 систем обнаружения дронов.

              Также указано, что Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала. В списке 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета. А также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.

              Напомним

              Как ранее писал УНН 13 февраля, на заседании "Рамштайн" Германия объявила о передаче Украине около 100 управляемых ракет для ЗРК IRIS-T. Поддержка Украины была подтверждена более чем 50 странами-участницами.

              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              Войнаполитика
              Flakpanzer Gepard
              Леопард 2
              ИРИС-Т
              Германия
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