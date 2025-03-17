Установки, ракеты и боеприпасы: Германия обновила список помощи, которую передала Украине
Киев • УНН
Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли установки Gepard, ракеты для IRIS-T, боеприпасы и бронированные машины MRAP.
В понедельник, 17 марта, правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты для IRIS-T и боеприпасы. Об этом говорится на сайте правительства Германии, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard, и боеприпасы для БПМ Marder.
Обновленный список:
- 10 тысяч боеприпасов для Gepard;
- 5 тысяч боеприпасов 155-мм;
- 2 тысячи боеприпасов 122-мм;
- 50 разведдронов VECTOR (всего 549);
- 30 гусеничных дронов Gereon RCS;
- 30 систем обнаружения дронов.
Также указано, что Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала. В списке 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета. А также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.
Напомним
Как ранее писал УНН 13 февраля, на заседании "Рамштайн" Германия объявила о передаче Украине около 100 управляемых ракет для ЗРК IRIS-T. Поддержка Украины была подтверждена более чем 50 странами-участницами.