Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

У понеділок, 17 березня, уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, пише УНН.

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Зазначається, що Україна отримала від Німеччини 24 броньовані машини MRAP, боєприпаси для танків Leopard, та боєприпаси для БПМ Marder.

Оновлений список:

10 тисяч боєприпасів для Gepard;

5 тисяч боєприпасів 155-мм;

2 тисячі боєприпасів 122-мм;

50 розвіддронів VECTOR (всього 549);

30 гусеничних дронів Gereon RCS;

30 систем виявлення дронів.

Також вказано, що Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1, 100 переносних систем розмінування та два мінних трали. У списку 8 тисяч боєприпасів для 120-мм міномета. А також лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН 13 лютого, на засіданні "Рамштайн" Німеччина оголосила про передачу Україні близько 100 керованих ракет для ЗРК IRIS-T. Підтримка України була підтверджена більш ніж 50 країнами-учасницями.