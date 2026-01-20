Румыния может увеличить количество войск на границе с Украиной из-за атак рф

Румыния решила увеличить количество военных в приграничных с Украиной районах из-за регулярных угроз, связанных с российскими беспилотниками. Об этом заявил румынский министр обороны Раду Мируце, передает Digi24, пишет УНН.

Детали

По его словам, по меньшей мере 14 раз российские дроны нарушали воздушное пространство Румынии. В связи с этим Министерство национальной обороны в последние месяцы перебросило к границе дополнительные подразделения и современные образцы военной техники.

Также Румыния постепенно усиливает систему противовоздушной обороны вблизи Украины. Речь идет о дополнительном личном составе, радарах и зенитных установках Gepard.

Министр подчеркнул, что военные размещают силы таким образом, чтобы уменьшить риск падения дронов в населенных пунктах, однако полностью исключить такую угрозу невозможно.

Даже при всех усилиях нельзя дать стопроцентной гарантии, что дроны не появятся в жилых зонах, но этот риск невелик - заявил Раду Мируце.

Последний серьезный инцидент произошел в конце прошлой недели в уезде Вранча, почти в 200 километрах от украинской границы. По словам министра, о падении российского дрона во дворе частного дома армию сообщила местная жительница. Летательный аппарат не был зафиксирован военными радарами, поэтому точное время его падения пока неизвестно.

У меня есть оперативный телефон, на который я получаю воздушные оповещения несколько раз за ночь. Для некоторых из них принимается решение о подъеме истребителей F-16, для других задействуются наземные системы, которые останавливают эти угрозы. Если бы не было того, что делает румынская армия, вы бы каждый день видели новости о дронах - отметил министр обороны.

рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов