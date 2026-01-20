$43.180.08
Эксклюзив
13:37 • 2006 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 7064 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 9628 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 17832 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 18857 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 20576 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20014 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17172 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36461 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67509 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
публикации
Эксклюзивы
MIM-104 Patriot

Румыния может увеличить количество войск на границе с Украиной из-за атак рф

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Румыния усиливает военное присутствие на границе с Украиной из-за регулярных угроз от российских беспилотников. Страна перебрасывает дополнительные подразделения и технику, включая радары и зенитные установки Gepard.

Румыния может увеличить количество войск на границе с Украиной из-за атак рф

Румыния решила увеличить количество военных в приграничных с Украиной районах из-за регулярных угроз, связанных с российскими беспилотниками. Об этом заявил румынский министр обороны Раду Мируце, передает Digi24, пишет УНН.

Детали

По его словам, по меньшей мере 14 раз российские дроны нарушали воздушное пространство Румынии. В связи с этим Министерство национальной обороны в последние месяцы перебросило к границе дополнительные подразделения и современные образцы военной техники.

Также Румыния постепенно усиливает систему противовоздушной обороны вблизи Украины. Речь идет о дополнительном личном составе, радарах и зенитных установках Gepard.

Министр подчеркнул, что военные размещают силы таким образом, чтобы уменьшить риск падения дронов в населенных пунктах, однако полностью исключить такую угрозу невозможно.

Даже при всех усилиях нельзя дать стопроцентной гарантии, что дроны не появятся в жилых зонах, но этот риск невелик

- заявил Раду Мируце.

Последний серьезный инцидент произошел в конце прошлой недели в уезде Вранча, почти в 200 километрах от украинской границы. По словам министра, о падении российского дрона во дворе частного дома армию сообщила местная жительница. Летательный аппарат не был зафиксирован военными радарами, поэтому точное время его падения пока неизвестно.

У меня есть оперативный телефон, на который я получаю воздушные оповещения несколько раз за ночь. Для некоторых из них принимается решение о подъеме истребителей F-16, для других задействуются наземные системы, которые останавливают эти угрозы. Если бы не было того, что делает румынская армия, вы бы каждый день видели новости о дронах

- отметил министр обороны.

рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов20.01.26, 10:19 • 20015 просмотров

Ольга Розгон

